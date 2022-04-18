Детский сад в Челябинске задыхается от запаха креозота

По факту опасного соседства с депо началась проверка (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Воспитанники и воспитатели детского сада № 281 в Челябинске задыхаются от запаха креозота. Ядовитое вещество, по словам родителей, просачивается с территории трамвайного депо, которое граничит с садиком. В дошкольном учреждении URA.RU сообщили, что написали жалобу и ожидают приезда передвижной лаборатории.

«Из-за резкого запаха креозота со стороны трамвайного депо мы написали жалобу в Роспотребнадзор. В конце недели нам обещают выезд передвижной лаборатории, которая сделает замеры на территории садика и в депо», — рассказали URA.RU в МБДОУ ДС №281.

В дошкольном учреждении отметили, что садику 57 лет, но его сотрудники не припомнят, чтобы со стороны депо шел такой сильный запах, как в последнее время. В детсаду заявили, что резкий запах появляется осенью и весной, когда в депо начинают обрабатывать шпалы химической смесью. При этом в садике из 11 групп шесть групп обучается по программе для детей с нарушениями зрения. Всего садик посещают 180 детей.

«Дети детского сада 281 по адресу ул. Артиллерийская 116а задыхаются от запаха креозота каждое утро. Шпалы обрабатывают невероятно ядовитым веществом, прямо вплотную за нашими верандами», — написала родительница в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!»

Креозот — это жидкость из древесного или каменноугольного дегтя. Несмотря на отличные антисептические свойства, креозот и его пары являются опасным канцерогеном. Пары креозота оказывают токсическое действие на организм человека.

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