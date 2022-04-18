Челябинская IT-компания предоставила свое ПО на смену украинскому

Программное обеспечение компании АDESK помогает бизнесу правильно распоряжаться своими финансами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская IT-компания ADESK, разработавшая программное обеспечение (ПО) для финансовой помощи бизнесу, смогла заменить украинское ПО. Как сообщили URA.RU в ADESK, украинский разработчик отказался работать с представителями российского бизнеса после начала спецоперации на РФ на Украине. Для многих бизнесменов челябинское ПО стало спасением.

«Последние события сильно повлияли на бизнес. Многие предприниматели поняли, что за деньгами надо следить, и начали искать поставщиков качественного ПО для финансовой помощи бизнесу. С уходом украинской компании с рынка, ее клиенты остались без ПО и без денег. Они выбрали нашу в качестве поставщика ПО для своего бизнеса», — сообщил URA.RU директор компании ADESK Степан Радионов.

В компании рассказали, что в связи с санкциями появился ощутимый прирост клиентской базы, но появились и проблемы. Например, в компании не могут принимать оплату за услуги картами из других стран. По словам Радионова, приходится придумывать решения, индивидуально прорабатывать вопросы оплаты каждой сделки. Ценообразование ADESK строится гибко. В компании стараются адаптировать стоимость своего продукта под запросы клиента. Цена может быть совсем низкой для начинающего бизнеса, потолка же у цены нет.

Программное обеспечение ADESK помогает компаниям вести финансово правильную для себя политику. С помощью челябинского ПО компании получают точную аналитику своих трат и прибыли. Таким образом управленцы могут принимать правильные решения. ПО заменяет им финансового консультанта.

Сейчас в компании планируют интегрироваться со всеми инструментами, которые так или иначе работают с деньгами. Среди них интеграция с компанией «Эвотор», также планируется интегрировать ПО с работой банков, и маркетплейсов. По словам директора ADESK, они разработали приложения для смартфонов, с помощью которого можно будет получать аналитику финансов своего бизнеса с телефона. На iOS приложение уже создано и работает. Приложение для Android появиться совсем скоро.

Многие российские компании после введения санкций, последовавших в качестве реакции на спецоперацию РФ на Украине, лишились поставщиков для своего производства. Некоторые из них прекратили свою деятельность. Однако большая часть предприятий нашла новых поставщиков в лице российских компаний или компаний стран, поддерживающих дружественные отношения с Россией. Таким образом, российские компании заняли освободившиеся ниши, а также перестали нуждаться в поставках импортных комплектующих.

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