В челябинском селе вандалы разгромили христианское кладбище

20 апреля 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Хулиганов ищет полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе (Челябинская область) вандалы устроили погром на одном из местных кладбищ. Повреждено больше десятка могил, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погром произошел днем на кладбище в селе Кулуево. Разбито 12 могильных плит, повалены кресты. Сейчас хулиганов ищут», — рассказал источник. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области данное преступление пока не комментируют. Обновлено 10:28: В пресс-службе ГУ МВД по региону факт происшествия подтвердили. Раскрытие преступления поставлено на контроль начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаилом Скоковым. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Аргаяшском районе (Челябинская область) вандалы устроили погром на одном из местных кладбищ. Повреждено больше десятка могил, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погром произошел днем на кладбище в селе Кулуево. Разбито 12 могильных плит, повалены кресты. Сейчас хулиганов ищут», — рассказал источник. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области данное преступление пока не комментируют. Обновлено 10:28: В пресс-службе ГУ МВД по региону факт происшествия подтвердили. Раскрытие преступления поставлено на контроль начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаилом Скоковым.