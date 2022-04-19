19 апреля 2022

В челябинском селе вандалы разгромили христианское кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, митрофановское кладбище
Хулиганов ищет полиция Фото:

В Аргаяшском районе (Челябинская область) вандалы устроили погром на одном из местных кладбищ. Повреждено больше десятка могил, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Погром произошел днем на кладбище в селе Кулуево. Разбито 12 могильных плит, повалены кресты. Сейчас хулиганов ищут», — рассказал источник.

Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области данное преступление пока не комментируют.

Обновлено 10:28:

В пресс-службе ГУ МВД по региону факт происшествия подтвердили. Раскрытие преступления поставлено на контроль начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаилом Скоковым.

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В Аргаяшском районе (Челябинская область) вандалы устроили погром на одном из местных кладбищ. Повреждено больше десятка могил, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Погром произошел днем на кладбище в селе Кулуево. Разбито 12 могильных плит, повалены кресты. Сейчас хулиганов ищут», — рассказал источник. Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области данное преступление пока не комментируют. Обновлено 10:28: В пресс-службе ГУ МВД по региону факт происшествия подтвердили. Раскрытие преступления поставлено на контроль начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаилом Скоковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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