В челябинском селе вандалы разгромили христианское кладбище

В Аргаяшском районе (Челябинская область) вандалы устроили погром на одном из местных кладбищ. Повреждено больше десятка могил, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Погром произошел днем на кладбище в селе Кулуево. Разбито 12 могильных плит, повалены кресты. Сейчас хулиганов ищут», — рассказал источник.
Известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Осквернение мест захоронения»). В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области данное преступление пока не комментируют.
Обновлено 10:28:
В пресс-службе ГУ МВД по региону факт происшествия подтвердили. Раскрытие преступления поставлено на контроль начальником ГУ МВД по Челябинской области Михаилом Скоковым.
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