Личные вещи могут нанести ущерб больнице, следует из приказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудникам Свердловского онкологического центра запретили приносить на работу и использовать в медучреждении личные вещи, поскольку они могут принести ущерб больнице. Об этом сообщил источник в медучреждении.

«К лицам, применяющим в работе личные расходные материалы, инструменты, мебель, оборудование, инвентарь и бытовую технику, кроме случаев по согласованию с главным врачом», — говорится в документе, опубликованном порталом Е1.ru. В указе говорится, что личные вещи медиков могут принести ущерб больнице. В связи с этим работникам запретили также ремонтировать свои вещи в больнице и подавать соответствующие заявки.

URA.RU не удалось связаться с пресс-службой онкоцентра. Специалист не ответил на звонок корреспондента агентства.

Фото: Е1.ru