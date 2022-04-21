Медикам свердловского онкоцентра запретили нести вещи на работу. Документ

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , тонометр, рецепт, резиновые перчатки, врач, здоровье, медицина, медик, направление к врачу
Личные вещи могут нанести ущерб больнице, следует из приказа Фото:

Сотрудникам Свердловского онкологического центра запретили приносить на работу и использовать в медучреждении личные вещи, поскольку они могут принести ущерб больнице. Об этом сообщил источник в медучреждении.

«К лицам, применяющим в работе личные расходные материалы, инструменты, мебель, оборудование, инвентарь и бытовую технику, кроме случаев по согласованию с главным врачом», — говорится в документе, опубликованном порталом Е1.ru. В указе говорится, что личные вещи медиков могут принести ущерб больнице. В связи с этим работникам запретили также ремонтировать свои вещи в больнице и подавать соответствующие заявки.

URA.RU не удалось связаться с пресс-службой онкоцентра. Специалист не ответил на звонок корреспондента агентства.

Фото:

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Сотрудникам Свердловского онкологического центра запретили приносить на работу и использовать в медучреждении личные вещи, поскольку они могут принести ущерб больнице. Об этом сообщил источник в медучреждении. «К лицам, применяющим в работе личные расходные материалы, инструменты, мебель, оборудование, инвентарь и бытовую технику, кроме случаев по согласованию с главным врачом», — говорится в документе, опубликованном порталом Е1.ru. В указе говорится, что личные вещи медиков могут принести ущерб больнице. В связи с этим работникам запретили также ремонтировать свои вещи в больнице и подавать соответствующие заявки. URA.RU не удалось связаться с пресс-службой онкоцентра. Специалист не ответил на звонок корреспондента агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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