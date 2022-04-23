23 апреля 2022
22 апреля 2022

Единороссы выиграли выборы депутатов в челябинском городе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчет бюллетеней после трехдневных выборов в Госдуму. Магнитогорск, избирательная урна, бюллетени, выборы 2021
Депутатские мандаты достались сотрудникам «Южуралзолото» Фото:

Три представителя «Единой России» победили на выборах депутатов в Пластовском городском округе (Челябинская область). Все они являются сотрудниками компании «Южуралзолото», сообщил URA.RU источник в Пласте.

«По предварительным данным, выборы выиграли Александр Кузнецов, Юлия Ларионова, Надежда Файсханова. Все трое работают в группе компаний „Южуралзолото“ и все трое выдвинуты „Единой Россией“», — сказал URA.RU источник.

В избирательной комиссии области сообщили, что официальные результаты будут озвучены позже. Жалоб в ходе голосования не поступало.

На три вакантных депутатских мандата претендовали девять человек. Явка по данным на 18:00 составила 23,41%, сообщает избирком региона.

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Три представителя «Единой России» победили на выборах депутатов в Пластовском городском округе (Челябинская область). Все они являются сотрудниками компании «Южуралзолото», сообщил URA.RU источник в Пласте. «По предварительным данным, выборы выиграли Александр Кузнецов, Юлия Ларионова, Надежда Файсханова. Все трое работают в группе компаний „Южуралзолото“ и все трое выдвинуты „Единой Россией“», — сказал URA.RU источник. В избирательной комиссии области сообщили, что официальные результаты будут озвучены позже. Жалоб в ходе голосования не поступало. На три вакантных депутатских мандата претендовали девять человек. Явка по данным на 18:00 составила 23,41%, сообщает избирком региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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