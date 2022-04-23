Единороссы выиграли выборы депутатов в челябинском городе

Три представителя «Единой России» победили на выборах депутатов в Пластовском городском округе (Челябинская область). Все они являются сотрудниками компании «Южуралзолото», сообщил URA.RU источник в Пласте.
«По предварительным данным, выборы выиграли Александр Кузнецов, Юлия Ларионова, Надежда Файсханова. Все трое работают в группе компаний „Южуралзолото“ и все трое выдвинуты „Единой Россией“», — сказал URA.RU источник.
В избирательной комиссии области сообщили, что официальные результаты будут озвучены позже. Жалоб в ходе голосования не поступало.
На три вакантных депутатских мандата претендовали девять человек. Явка по данным на 18:00 составила 23,41%, сообщает избирком региона.
Три представителя «Единой России» победили на выборах депутатов в Пластовском городском округе (Челябинская область). Все они являются сотрудниками компании «Южуралзолото», сообщил URA.RU источник в Пласте. «По предварительным данным, выборы выиграли Александр Кузнецов, Юлия Ларионова, Надежда Файсханова. Все трое работают в группе компаний „Южуралзолото“ и все трое выдвинуты „Единой Россией“», — сказал URA.RU источник. В избирательной комиссии области сообщили, что официальные результаты будут озвучены позже. Жалоб в ходе голосования не поступало. На три вакантных депутатских мандата претендовали девять человек. Явка по данным на 18:00 составила 23,41%, сообщает избирком региона.