Челябинский бизнес разрабатывает месторождение для замены импорта

Компания «Пласт-Рифей» из Пластовского района Челябинской области, занимающаяся добычей редкого для страны сырья — каолина, начала свое расширение в условиях санкций. Как сообщили в компании, новый карьер и фабрика будут реализованы в Оренбургской области.
«Помимо второго карьера мы также мы начинаем стройку второй фабрики в Оренбургской области. У нас будет уже две фабрики, и ими мы уже сможем покрыть рыночный спрос», — сообщил «Первому областному» генеральный директор компании Михаил Бахтин.
Компания «Пласт-Рифей» почти 30 лет занимается разработкой каолинового месторождения в Челябинской области. Карьер «Журавлиный лог» находится в девяти километрах от Пласта, и является крупнейшим месторождением каолина в России. Добываемое сырье применяется при производстве керамики, фарфора, фаянса, электрокерамики, огнеупоров, стекловолокна, а также резинотехнических и строительных материалов. Также каолин используют в производстве бумаги, косметологии и фармацевтике.
Директор по развитию бизнеса «Пласт-Рифей» Олег Галигузов рассказал в чем уникальность пластовского каолина. По словам Галигузова, каолиновая глина, добываемая в Челябинской области, имеет очень низкое содержание красящих оксидов. За счет этого получается конечный продукт с высокой белизной.
В условиях беспрецедентного санкционного давления, российские предприятия вынуждены искать поставщиков, которые смогут заменить импортные комплектующие при производстве продукции. Программа импортозамещения направлена на кооперацию предприятий, помощь друг другу на рынке.
Компания «Пласт-Рифей» из Пластовского района Челябинской области, занимающаяся добычей редкого для страны сырья — каолина, начала свое расширение в условиях санкций. Как сообщили в компании, новый карьер и фабрика будут реализованы в Оренбургской области. «Помимо второго карьера мы также мы начинаем стройку второй фабрики в Оренбургской области. У нас будет уже две фабрики, и ими мы уже сможем покрыть рыночный спрос», — сообщил «Первому областному» генеральный директор компании Михаил Бахтин. Компания «Пласт-Рифей» почти 30 лет занимается разработкой каолинового месторождения в Челябинской области. Карьер «Журавлиный лог» находится в девяти километрах от Пласта, и является крупнейшим месторождением каолина в России. Добываемое сырье применяется при производстве керамики, фарфора, фаянса, электрокерамики, огнеупоров, стекловолокна, а также резинотехнических и строительных материалов. Также каолин используют в производстве бумаги, косметологии и фармацевтике. Директор по развитию бизнеса «Пласт-Рифей» Олег Галигузов рассказал в чем уникальность пластовского каолина. По словам Галигузова, каолиновая глина, добываемая в Челябинской области, имеет очень низкое содержание красящих оксидов. За счет этого получается конечный продукт с высокой белизной. В условиях беспрецедентного санкционного давления, российские предприятия вынуждены искать поставщиков, которые смогут заменить импортные комплектующие при производстве продукции. Программа импортозамещения направлена на кооперацию предприятий, помощь друг другу на рынке.