Челябинский бизнес разрабатывает месторождение для замены импорта

Месторождение каолина планируют разрабатывать в Оренбургской области (фото из архива) Фото: Екатерина Лахтикова

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Пласт-Рифей» из Пластовского района Челябинской области, занимающаяся добычей редкого для страны сырья — каолина, начала свое расширение в условиях санкций. Как сообщили в компании, новый карьер и фабрика будут реализованы в Оренбургской области.

«Помимо второго карьера мы также мы начинаем стройку второй фабрики в Оренбургской области. У нас будет уже две фабрики, и ими мы уже сможем покрыть рыночный спрос», — сообщил «Первому областному» генеральный директор компании Михаил Бахтин.

Компания «Пласт-Рифей» почти 30 лет занимается разработкой каолинового месторождения в Челябинской области. Карьер «Журавлиный лог» находится в девяти километрах от Пласта, и является крупнейшим месторождением каолина в России. Добываемое сырье применяется при производстве керамики, фарфора, фаянса, электрокерамики, огнеупоров, стекловолокна, а также резинотехнических и строительных материалов. Также каолин используют в производстве бумаги, косметологии и фармацевтике.

Директор по развитию бизнеса «Пласт-Рифей» Олег Галигузов рассказал в чем уникальность пластовского каолина. По словам Галигузова, каолиновая глина, добываемая в Челябинской области, имеет очень низкое содержание красящих оксидов. За счет этого получается конечный продукт с высокой белизной.

В условиях беспрецедентного санкционного давления, российские предприятия вынуждены искать поставщиков, которые смогут заменить импортные комплектующие при производстве продукции. Программа импортозамещения направлена на кооперацию предприятий, помощь друг другу на рынке.

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