25 апреля 2022

Профсоюзный автопробег из Владивостока добрался до Екатеринбурга. Фото

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Автопробег, посвященный признанию ЛДНР. Москва, флаг днр, автопробег, лнр, российские флаги
После Екатеринбурга автомобилисты поедут в Москву через Уфу и Казань Фото:

Автопробег Федерации независимых профсоюзов, стартовавший 12 апреля во Владивостоке, приехал на Урал. Участники акции уже побывали в Кургане и сегодня добрались до Екатеринбурга, сообщают в группе «Федерация профсоюзов Свердловской области» ВКонтакте».

«Сегодня автопробег в Екатеринбурге! Ждите новостей с Площади 1905 года. Ура, профсоюзы! Ура, Россия! Ура, президент!», — говорится в группе.

Профсоюзный автопробег проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина и приурочен к 1 мая. Девизы участников — «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Накануне автомобилисты побывали в Кургане, где пообщались с местными активистами и провели митинг. В Екатеринбурге митинг состоится сегодня в 9:30 на Площади 1905. Далее автоколонна направится в Москву.

В Екатеринбург автоколонна приехала из Кургана
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В городах на пути маршрута участники автопробега проводят митинги и встречаются с представителями местных профсоюзов
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Автопробег Федерации независимых профсоюзов, стартовавший 12 апреля во Владивостоке, приехал на Урал. Участники акции уже побывали в Кургане и сегодня добрались до Екатеринбурга, сообщают в группе «Федерация профсоюзов Свердловской области» ВКонтакте». «Сегодня автопробег в Екатеринбурге! Ждите новостей с Площади 1905 года. Ура, профсоюзы! Ура, Россия! Ура, президент!», — говорится в группе. Профсоюзный автопробег проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина и приурочен к 1 мая. Девизы участников — «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Накануне автомобилисты побывали в Кургане, где пообщались с местными активистами и провели митинг. В Екатеринбурге митинг состоится сегодня в 9:30 на Площади 1905. Далее автоколонна направится в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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