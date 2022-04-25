После Екатеринбурга автомобилисты поедут в Москву через Уфу и Казань Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Автопробег Федерации независимых профсоюзов, стартовавший 12 апреля во Владивостоке, приехал на Урал. Участники акции уже побывали в Кургане и сегодня добрались до Екатеринбурга, сообщают в группе «Федерация профсоюзов Свердловской области» ВКонтакте».

«Сегодня автопробег в Екатеринбурге! Ждите новостей с Площади 1905 года. Ура, профсоюзы! Ура, Россия! Ура, президент!», — говорится в группе.

Профсоюзный автопробег проходит в поддержку человека труда, российской армии и действий президента страны Владимира Путина и приурочен к 1 мая. Девизы участников — «Za мир! Труд! Май!», «Zа мир без нацизма!». Накануне автомобилисты побывали в Кургане, где пообщались с местными активистами и провели митинг. В Екатеринбурге митинг состоится сегодня в 9:30 на Площади 1905. Далее автоколонна направится в Москву.

В Екатеринбург автоколонна приехала из Кургана Фото: Александр Шершуков, vk.com

В городах на пути маршрута участники автопробега проводят митинги и встречаются с представителями местных профсоюзов Фото: Александр Шершуков, vk.com