27 апреля 2022

В Челябинской области ожидаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы. Курган, иней, заморозки, заморозки, похолодание
Температура воздуха в субботу опустится до минус 2 градусов Фото:

В ночь на 30 апреля в Челябинской области температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Но уже днем наступит потепление до 20 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

«В ночь на субботу, 30 апреля, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха от 3 до 8 градусов, а на севере области — заморозки до минус 2 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС.

Как сообщают синоптики, днем температура воздуха прогреется до 10-15 градусов, а на юге региона до 20 градусов. Ветер северный и северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

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В ночь на 30 апреля в Челябинской области температура воздуха опустится до минус 2 градусов. Но уже днем наступит потепление до 20 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра. «В ночь на субботу, 30 апреля, ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Температура воздуха от 3 до 8 градусов, а на севере области — заморозки до минус 2 градусов», — сообщили URA.RU в челябинском ЦГМС. Как сообщают синоптики, днем температура воздуха прогреется до 10-15 градусов, а на юге региона до 20 градусов. Ветер северный и северо-восточный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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