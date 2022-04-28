Челябинец надругался на соседом-инвалидом

Обвиняемого отправили под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Челябинска задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении психически нездорового соседа. В настоящее время 52-летний обвиняемый заключен под стражу, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В течение довольно долгого времени 52-летний мужчина, работавший поваром в одной из торговых сетей, приходил к 31-летнему соседу, имеющему инвалидность по заболеванию психики, и использовал его для удовлетворения своих половых потребностей. На днях потерпевший между делом рассказал обо всем опекунам, после этого подозреваемого установили и задержали», — рассказал источник.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он отправлен под стражу сроком на два месяца. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области информацию пока не комментируют.