Челябинец надругался на соседом-инвалидом

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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Обвиняемого отправили под стражу Фото:

Жителя Челябинска задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении психически нездорового соседа. В настоящее время 52-летний обвиняемый заключен под стражу, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В течение довольно долгого времени 52-летний мужчина, работавший поваром в одной из торговых сетей, приходил к 31-летнему соседу, имеющему инвалидность по заболеванию психики, и использовал его для удовлетворения своих половых потребностей. На днях потерпевший между делом рассказал обо всем опекунам, после этого подозреваемого установили и задержали», — рассказал источник.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он отправлен под стражу сроком на два месяца. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области информацию пока не комментируют.

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Жителя Челябинска задержали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении психически нездорового соседа. В настоящее время 52-летний обвиняемый заключен под стражу, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В течение довольно долгого времени 52-летний мужчина, работавший поваром в одной из торговых сетей, приходил к 31-летнему соседу, имеющему инвалидность по заболеванию психики, и использовал его для удовлетворения своих половых потребностей. На днях потерпевший между делом рассказал обо всем опекунам, после этого подозреваемого установили и задержали», — рассказал источник. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Он отправлен под стражу сроком на два месяца. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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