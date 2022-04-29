Екатеринбуржцы не пускают детей в школу из-за угроз ученика

29 апреля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Школьник ранее не состоял на учете, неоднократно становился победителем на городских олимпиадах Фото: Анна Майорова © URA.RU Родители учеников гимназии №2 в Екатеринбурге не пускают детей на занятия. Свердловчане переживают, что местный школьник, развесивший плакаты с угрозами, от слов перейдет к делу, и просят директора изолировать гимназиста. Однако руководство учебного заведения игнорирует просьбы взрослых. Речь, идет о школьнике, который 28 апреля развесил плакаты с угрозами на стенах школы. Об этом URA.RU сообщили родители на правах анонимности. «У меня сын учится в гимназии №2. После этого происшествия очень страшно отправлять ребенка на учебу. Сегодня на урок пришло всего пять человек. Боимся не только мы, но и другие родители», — говорит одна из мам. По словам другого родителя, директор образовательного учреждения пытается не поднимать шумиху вокруг инцидента. «Мы выступаем за то, чтобы этого ученика отправили на домашнее обучение. Однако директор гимназии полностью игнорирует просьбы родителей. Никто не знает, это просто угрозы или уже намерения. Мы [родители] не можем рисковать жизнью своих детей», — поделилась мама семиклассника. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в екатеринбургскую гимназию. Получить оперативный комментарий не удалось, так как в школе короткий рабочий день и руководства нет на месте. Такая же ситуация и в департаменте образования Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что ученик гимназии №2 развесил плакаты с угрозами на стенах школы. В настоящее время уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник. При опросе ученик пояснил, что сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ. Представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу с гимназистом. В дальнейшем за его поведением будут следить педагоги. Школьник претендовал на золотую медаль и мечтал поступать в московский ВУЗ. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Родители учеников гимназии №2 в Екатеринбурге не пускают детей на занятия. Свердловчане переживают, что местный школьник, развесивший плакаты с угрозами, от слов перейдет к делу, и просят директора изолировать гимназиста. Однако руководство учебного заведения игнорирует просьбы взрослых. Речь, идет о школьнике, который 28 апреля развесил плакаты с угрозами на стенах школы. Об этом URA.RU сообщили родители на правах анонимности. «У меня сын учится в гимназии №2. После этого происшествия очень страшно отправлять ребенка на учебу. Сегодня на урок пришло всего пять человек. Боимся не только мы, но и другие родители», — говорит одна из мам. По словам другого родителя, директор образовательного учреждения пытается не поднимать шумиху вокруг инцидента. «Мы выступаем за то, чтобы этого ученика отправили на домашнее обучение. Однако директор гимназии полностью игнорирует просьбы родителей. Никто не знает, это просто угрозы или уже намерения. Мы [родители] не можем рисковать жизнью своих детей», — поделилась мама семиклассника. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в екатеринбургскую гимназию. Получить оперативный комментарий не удалось, так как в школе короткий рабочий день и руководства нет на месте. Такая же ситуация и в департаменте образования Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало, что ученик гимназии №2 развесил плакаты с угрозами на стенах школы. В настоящее время уже опрошены представители администрации учебного заведения и сам школьник. При опросе ученик пояснил, что сильно переволновался из-за недостаточно высокого результата сдачи предварительного ЕГЭ. Представители МВД совместно с психологом провели профилактическую беседу с гимназистом. В дальнейшем за его поведением будут следить педагоги. Школьник претендовал на золотую медаль и мечтал поступать в московский ВУЗ.