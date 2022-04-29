Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 13,9%

30 апреля 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Сбербанк анонсировал снижение ипотечных ставок до 13,9% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк анонсировал снижение ставок по жилищному кредитованию. С 1 мая стоимость ипотеки на покупку квартиры как в новостройке, так и во «вторичке» будет начинаться от от 13,9%. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5 до 1 п.п», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы. Как рассказали в банке, решение принято на фоне понижения Банком России ключевой ставки до 14% годовых. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Вслед за этим российские банки резко повысили ставки по кредитованию. В частности, стоимость потребкредитов в Сбербанке и ВТБ выросла практически в три раза. Однако уже 29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Госдуме РФ допустили возврат к докризисной ставке по ипотеке. Сообщалось, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для снижения ставок по льготной ипотеке на докризисные 7% годовых. О необходимости снижения льготной ипотечной ставки говорил президент России Владимир Путин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Сбербанк анонсировал снижение ставок по жилищному кредитованию. С 1 мая стоимость ипотеки на покупку квартиры как в новостройке, так и во «вторичке» будет начинаться от от 13,9%. Об этом сообщила пресс-служба банка. «Ставки по ипотечным программам будут начинаться от 13,9%. При этом скидка на ипотеку для зарплатных клиентов увеличится с 0,5 до 1 п.п», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы. Как рассказали в банке, решение принято на фоне понижения Банком России ключевой ставки до 14% годовых. В конце февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 20%. В последний раз ключевая ставка так резко поднималась в декабре 2014 года. Вслед за этим российские банки резко повысили ставки по кредитованию. В частности, стоимость потребкредитов в Сбербанке и ВТБ выросла практически в три раза. Однако уже 29 апреля Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. В Госдуме РФ допустили возврат к докризисной ставке по ипотеке. Сообщалось, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для снижения ставок по льготной ипотеке на докризисные 7% годовых. О необходимости снижения льготной ипотечной ставки говорил президент России Владимир Путин.