02 мая 2022
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30 апреля 2022
29 апреля 2022

Бесплатные саженцы в Магнитогорске пришлось охранять казакам

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция боя первой мировой войны в Шадринске, казак
За рассадой выстроилась огромная очередь Фото:

Кордон из казаков выставили в Магнитогорске, чтобы охранять бесплатные саженцы, которые раздавали горожанам. Огромная очередь выстроилась задолго до приезда транспорта с саженцами сирени, рябины, кедра, сосны и ясеня.

«Территорию для раздачи огородили железными заборами. Вокруг них поставили казаков, которые периодически выталкивали обратно за ограждение желающих получить саженцы, обошедших кордон», — пишет «Верстов.Инфо».

Издание не уточняет, сколько человек присутствовало на раздаче бесплатных саженцев. Отмечается, что акция вызвала небывалый ажиотаж среди горожан.

Акция по раздаче саженцев проходит в городе седьмой год подряд. Организация «Поколение будущего» заказывает саженцы в лесных хозяйствах, чтобы потом передать магнитогорцам. Организаторы рассчитывают, что горожане высадят деревья, а это положительно скажется на экологии Магнитогорска.

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Кордон из казаков выставили в Магнитогорске, чтобы охранять бесплатные саженцы, которые раздавали горожанам. Огромная очередь выстроилась задолго до приезда транспорта с саженцами сирени, рябины, кедра, сосны и ясеня. «Территорию для раздачи огородили железными заборами. Вокруг них поставили казаков, которые периодически выталкивали обратно за ограждение желающих получить саженцы, обошедших кордон», — пишет «Верстов.Инфо». Издание не уточняет, сколько человек присутствовало на раздаче бесплатных саженцев. Отмечается, что акция вызвала небывалый ажиотаж среди горожан. Акция по раздаче саженцев проходит в городе седьмой год подряд. Организация «Поколение будущего» заказывает саженцы в лесных хозяйствах, чтобы потом передать магнитогорцам. Организаторы рассчитывают, что горожане высадят деревья, а это положительно скажется на экологии Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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