Бесплатные саженцы в Магнитогорске пришлось охранять казакам

За рассадой выстроилась огромная очередь Фото: Александр Кадников © URA.RU

Кордон из казаков выставили в Магнитогорске, чтобы охранять бесплатные саженцы, которые раздавали горожанам. Огромная очередь выстроилась задолго до приезда транспорта с саженцами сирени, рябины, кедра, сосны и ясеня.

«Территорию для раздачи огородили железными заборами. Вокруг них поставили казаков, которые периодически выталкивали обратно за ограждение желающих получить саженцы, обошедших кордон», — пишет «Верстов.Инфо».

Издание не уточняет, сколько человек присутствовало на раздаче бесплатных саженцев. Отмечается, что акция вызвала небывалый ажиотаж среди горожан.

Акция по раздаче саженцев проходит в городе седьмой год подряд. Организация «Поколение будущего» заказывает саженцы в лесных хозяйствах, чтобы потом передать магнитогорцам. Организаторы рассчитывают, что горожане высадят деревья, а это положительно скажется на экологии Магнитогорска.