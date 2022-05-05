Челябинский завод осваивает уникальную для РФ разработку

Новая заправочная станция позволит заряжать электроавтомобили на 80% за 20 минут Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Завод «Электромашина» в Челябинске, занимающийся разработкой, производством и ремонтом электрооборудования и электрических систем, работает над созданием уникальной для страны разработки — быстрозарядной станции для электроавтомобилей. Как сообщили URA.RU в компании, первые две станции поставят в Челябинске уже этим летом.

«Специалисты разрабатывают зарядную станцию для электроавтомобилей, которая позволяет зарядить машину на 80% за 20 минут. Аналогов электростанции на территории России нет. Запустить первые две станции в Челябинске планируется этим летом», — рассказали URA.RU в пресс-службе предприятия.

Станция оснащена интеллектуальной системой, которая обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi. Дополнительно зарядные станции могут оснащаться системой накопления энергии на случай недостаточной мощности у точки присоединения.

В условиях усиленного санкционного давления многие зарубежные компании перестали поставлять на рынок свою продукцию. Отечественные предприятия на этом фоне стали разрабатывать собственные технологии. Благодаря программе импортозамещения сейчас многие из предприятий не нуждаются в импортных поставках для производства своей продукции.