Челябинского силовика, задержанного ФСБ, оставили в СИЗО

Сотрудник полиции пробудет в СИЗО минимум до 11 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции о заключении под стражу заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса, задержанного при передаче взятки следователю. Информацию об этом URA.RU подтвердила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Адвокат обвиняемого просил изменить меру пресечения на содержание под домашним арестом, но прокурор отстоял законность принятого Центральным районным судом решения о заключении под стражу. Сотрудник полиции обвиняется в совершении тяжкого коррупционного преступления, на свободе он может скрыться от органов следствия или оказать давление на свидетелей по уголовному делу, оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется», — рассказала Наталья Мамаева.

Кроме того, следствие находится в начальной стадии, проверяется причастность обвиняемого и иных лиц к совершению аналогичных преступлений. По версии следствия, заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Миасса Александр Фофанов передал 200 тыс. рублей следователю СК за принятие решение о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя. Следователь изначально рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денег проходила под контролем УФСБ. Силовик обвиняется в посредничестве в даче взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Он находится под стражей с 13 апреля.

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