Пермским электросамокатчикам введут ограничения

Движение запретят 9 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 9 мая запретят движение на арендных электросамокатах по определенным улицам. Речь идет о сервисах аренды «Whoosh» и «Urent». Об ограничениях сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С представителями компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, достигнута договоренность о запрете движения самокатов на ряде улиц в центре города, а также в Кировском и Мотовилихинском районах. На самокатах будет временно отключена возможность передвигаться по указанным улицам», — сообщили в мэрии.

Движение запретят 9 мая с 00:00 до 16:00 на Октябрьской площади, с 05:00 до 23:00 по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 05:00 до 16:00 еще по ряду улиц в центральной части города:

Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Пермской,

четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Монастырской (без остановки движения по улице Советской),

четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Революции,

Газеты Звезда от улицы Пушкина до улицы Краснова,

Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты Звезда,

Пермской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,

Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,

Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,

Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,

Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской.

С 10:00 до 15:00 будет ограничено движение по улице Попова от Петропавловской до Пермской и по улице Борчанинова от Петропавловской до Пермской. В других районах города также будут временные ограничения для самокатчиков. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации.