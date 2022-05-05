Пермским электросамокатчикам введут ограничения

В Перми 9 мая запретят движение на арендных электросамокатах по определенным улицам. Речь идет о сервисах аренды «Whoosh» и «Urent». Об ограничениях сообщили в пресс-службе городской администрации.
«С представителями компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, достигнута договоренность о запрете движения самокатов на ряде улиц в центре города, а также в Кировском и Мотовилихинском районах. На самокатах будет временно отключена возможность передвигаться по указанным улицам», — сообщили в мэрии.
Движение запретят 9 мая с 00:00 до 16:00 на Октябрьской площади, с 05:00 до 23:00 по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 05:00 до 16:00 еще по ряду улиц в центральной части города:
- Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Пермской,
- четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Монастырской (без остановки движения по улице Советской),
- четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Революции,
- Газеты Звезда от улицы Пушкина до улицы Краснова,
- Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты Звезда,
- Пермской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
- Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
- Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
- Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
- Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской.
С 10:00 до 15:00 будет ограничено движение по улице Попова от Петропавловской до Пермской и по улице Борчанинова от Петропавловской до Пермской. В других районах города также будут временные ограничения для самокатчиков. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации.
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