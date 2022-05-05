05 мая 2022

Пермским электросамокатчикам введут ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ложное минирование ТЦ Эспланада. Пермь, электросамокаты, ложное минирование
Движение запретят 9 мая Фото:

В Перми 9 мая запретят движение на арендных электросамокатах по определенным улицам. Речь идет о сервисах аренды «Whoosh» и «Urent». Об ограничениях сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С представителями компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, достигнута договоренность о запрете движения самокатов на ряде улиц в центре города, а также в Кировском и Мотовилихинском районах. На самокатах будет временно отключена возможность передвигаться по указанным улицам», — сообщили в мэрии.

Движение запретят 9 мая с 00:00 до 16:00 на Октябрьской площади, с 05:00 до 23:00 по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 05:00 до 16:00 еще по ряду улиц в центральной части города:

  • Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Пермской,
  • четной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Монастырской (без остановки движения по улице Советской),
  • четной и нечетной стороне Комсомольского проспекта от улицы Петропавловской до улицы Революции,
  • Газеты Звезда от улицы Пушкина до улицы Краснова,
  • Ленина от улицы Борчанинова до улицы Газеты Звезда,
  • Пермской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
  • Екатерининской от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
  • Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
  • Пушкина от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда,
  • Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской.

С 10:00 до 15:00 будет ограничено движение по улице Попова от Петропавловской до Пермской и по улице Борчанинова от Петропавловской до Пермской. В других районах города также будут временные ограничения для самокатчиков. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П».

В Перми 9 мая запретят движение на арендных электросамокатах по определенным улицам. Речь идет о сервисах аренды «Whoosh» и «Urent». Об ограничениях сообщили в пресс-службе городской администрации. «С представителями компаний, предоставляющих услуги кикшеринга, достигнута договоренность о запрете движения самокатов на ряде улиц в центре города, а также в Кировском и Мотовилихинском районах. На самокатах будет временно отключена возможность передвигаться по указанным улицам», — сообщили в мэрии. Движение запретят 9 мая с 00:00 до 16:00 на Октябрьской площади, с 05:00 до 23:00 по улице Ленина от Борчанинова до Крисанова. С 05:00 до 16:00 еще по ряду улиц в центральной части города: С 10:00 до 15:00 будет ограничено движение по улице Попова от Петропавловской до Пермской и по улице Борчанинова от Петропавловской до Пермской. В других районах города также будут временные ограничения для самокатчиков. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...