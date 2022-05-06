В Германии испугались стычек русских и украинцев в День Победы

06 мая 2022 в 19:49 Размер текста - 17 +

Русским ограничили использование флага и запретили букву Z Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сенат Берлина опасается провокаций со стороны украинских беженцев на праздновании Дня Победы в Берлине. Как сообщает немецкое издание Berliner Kurier, чтобы предотвратить столкновения, на улицах города 8 и 9 мая будут дежурить около 3400 полицейских. «В Берлине проживают тысячи беженцев с Украины — могут возникнуть провокации, особенно у советских мемориалов в столице. Сенат Берлина хочет предотвратить это любой ценой», — сообщает немецкое издание Berliner Kurier. По данным издания, полиция Берлина будут сопровождать запланированные демонстрации и памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны большим контингентом. На улицы города в воскресенье и понедельник выйдут около 3400 полицейских. Власти Берлина приняли решение ограничить использование российских флагов на шествиях. Также запрещена буква Z. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий ко Дню Победы 8—9 мая в городе проводиться не будет, а охрана общественного порядка будет усилена, передает агентство Nation news. В Запорожье также впервые за последние годы отметят День Победы, пишет Life. А в Литве 9 мая полицейские отряды будут штрафовать тех, кто носит георгиевские ленточки, сообщает «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Сенат Берлина опасается провокаций со стороны украинских беженцев на праздновании Дня Победы в Берлине. Как сообщает немецкое издание Berliner Kurier, чтобы предотвратить столкновения, на улицах города 8 и 9 мая будут дежурить около 3400 полицейских. «В Берлине проживают тысячи беженцев с Украины — могут возникнуть провокации, особенно у советских мемориалов в столице. Сенат Берлина хочет предотвратить это любой ценой», — сообщает немецкое издание Berliner Kurier. По данным издания, полиция Берлина будут сопровождать запланированные демонстрации и памятные мероприятия по случаю 77-й годовщины окончания Второй мировой войны большим контингентом. На улицы города в воскресенье и понедельник выйдут около 3400 полицейских. Власти Берлина приняли решение ограничить использование российских флагов на шествиях. Также запрещена буква Z. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никаких мероприятий ко Дню Победы 8—9 мая в городе проводиться не будет, а охрана общественного порядка будет усилена, передает агентство Nation news. В Запорожье также впервые за последние годы отметят День Победы, пишет Life. А в Литве 9 мая полицейские отряды будут штрафовать тех, кто носит георгиевские ленточки, сообщает «Национальная служба новостей».