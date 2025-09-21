Врач рассказала, какие лекарства категорически нельзя пить при болезни почек

Пациентам с заболеваниями почек не рекомендуется самостоятельно принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), так как эти лекарства могут спровоцировать ухудшение функции почек. Об этом сообщила нефролог клиники DocMed Наталия Закураева.
«Препараты (НПВС) облегчают боль, но у них есть и возможные побочные эффекты — например, повреждение почек, задержка жидкости, повышение давления», — подчеркнула Закураева, уточнив, что НПВС, к которым относятся такие распространенные препараты, как аспирин, диклофенак, ибупрофен и нимесулид, обладают потенциальной нефротоксичностью. Об этом она сообщила в интервью порталу «Здоровье.Mail».
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП/НПВС) представляют собой класс медикаментов, не относящихся к гормональным средствам, которые применяются для облегчения боли, снижения температуры и уменьшения воспалительных процессов. Они подавляют активность циклооксигеназных (ЦОГ) ферментов, отвечающих за выработку простагландинов — веществ, способствующих развитию боли и воспалительных процессов.
Врач пояснила, что обезболивающие из группы НПВС способны задерживать жидкость в организме и повышать артериальное давление. Если у пациента уже есть нарушения функции почек — например, отмечается повышенный уровень креатинина — такие лекарства могут уменьшить приток крови к органу и усугубить состояние. Специалист добавила, что даже у людей без патологии почек длительный и неконтролируемый прием НПВС увеличивает риск осложнений.
В отдельную группу риска нефролог выделила пациентов в возрасте от 45 до 65 лет, а также тех, кто отмечает индивидуальную непереносимость препаратов или вынужден использовать их более двух недель подряд. Если же обезболивающие необходимы, но НПВС противопоказаны, специалист советует обратить внимание на парацетамол (ацетаминофен). Однако при необходимости длительного приема (более трех дней) парацетамола важно находиться под наблюдением врача и полностью отказаться от алкоголя.
Кроме того, если аспирин назначен кардиологом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и речь идет о небольших дозах — вреда для людей с нормальной функцией почек быть не должно. Однако превышать рекомендованные дозировки не следует: по словам врача, прием более 6–8 таблеток в день может быть опасен. У пациентов с уже существующими болезнями почек аспирин способен увеличивать склонность к кровотечениям, поэтому его использование обязательно требует согласования с врачом. Любой препарат следует принимать только по назначению специалиста, в минимально эффективной дозе и в течение самого короткого времени.
Заболевания почек отличаются скрытым течением: симптомы могут длительное время отсутствовать или напоминать проявления иных заболеваний, таких как боли в спине, нарушения работы желудочно-кишечного тракта или хроническая усталость. Тем не менее, организм подает определенные сигналы, позволяющие своевременно обратить внимание на возможные нарушения в работе почек, среди которых выскокое давление, отеки на лице и ногах, передает Pravda.ru.
