В Челябинскую область придут грозы

Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Грозы и дожди пройдут в Челябинской области 9 мая. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

«Днем 9 мая ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, на юге до умеренных, грозы. Температура воздуха от + 16 до +20», — говорится в сообщении челябинского гидрометцентра.

В Челябинске в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Ветер порывами до 10 метров в секунду, температура воздуха +18 + 20. Ночью похолодает до +4+6.

Ранее синоптики обещали, что ночные заморозки в Челябинской области 9 мая сменятся потеплением. На понедельник в регионе запланированы массовые мероприятия, в том числе парад и фейерверки в Челябинске.