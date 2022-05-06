06 мая 2022

В Челябинскую область придут грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду Фото:

Грозы и дожди пройдут в Челябинской области 9 мая. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, сообщают синоптики регионального гидрометцентра.

«Днем 9 мая ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, на юге до умеренных, грозы. Температура воздуха от + 16 до +20», — говорится в сообщении челябинского гидрометцентра.

В Челябинске в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Ветер порывами до 10 метров в секунду, температура воздуха +18 + 20. Ночью похолодает до +4+6.

Ранее синоптики обещали, что ночные заморозки в Челябинской области 9 мая сменятся потеплением. На понедельник в регионе запланированы массовые мероприятия, в том числе парад и фейерверки в Челябинске.

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Грозы и дожди пройдут в Челябинской области 9 мая. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду, сообщают синоптики регионального гидрометцентра. «Днем 9 мая ожидаются переменная облачность, местами небольшие дожди, на юге до умеренных, грозы. Температура воздуха от + 16 до +20», — говорится в сообщении челябинского гидрометцентра. В Челябинске в понедельник будет облачно, без существенных осадков. Ветер порывами до 10 метров в секунду, температура воздуха +18 + 20. Ночью похолодает до +4+6. Ранее синоптики обещали, что ночные заморозки в Челябинской области 9 мая сменятся потеплением. На понедельник в регионе запланированы массовые мероприятия, в том числе парад и фейерверки в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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