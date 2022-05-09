Верхний Тагил остался без света во время празднования 9 мая 10 мая 2022 в 05:19 Размер текста - 17 + Электричество в домах жителей Верхнего Тагила пропало в пять вечера 9 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Верхний Тагил (Свердловская область) из-за повреждения сетевого оборудования местной электростанции пропало электричество. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «В праздник 9 мая городской округ Верхний Тагил остался без электричества. С утра праздник гремел, а с 16:52 наступило время тишины», — сообщает паблик «Подслушано Верхний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По информации издания «Местные ведомости», электричество пропало из-за повреждения сетевого оборудования Верхнетагильской ГРЭС. На провода ЛЭП упала мачта освещения сторонней организации. Из-за этого без света остался не только Верхний Тагил, но и поселок Половинный. На линию электропередачи упала мачта освещения сторонней организации Фото: «Местные ведомости» Энергетики ГРЭС вместе со специалистами компании «Россети Урала» работают над восстановлением электроснабжения. URA.RU направил запрос в пресс-службу Верхнетагильской ГРЭС. Ранее без света почти на сутки оставались жители Сысертского, Белоярского, Алапаевского, Режевского, Горноуральского, Невьянского городских округов, а также Богдановича и Екатеринбурга. Электричество в домах свердловчан пропало из-за непогоды. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» . В городе Верхний Тагил (Свердловская область) из-за повреждения сетевого оборудования местной электростанции пропало электричество. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. «В праздник 9 мая городской округ Верхний Тагил остался без электричества. С утра праздник гремел, а с 16:52 наступило время тишины», — сообщает паблик «Подслушано Верхний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». По информации издания «Местные ведомости», электричество пропало из-за повреждения сетевого оборудования Верхнетагильской ГРЭС. На провода ЛЭП упала мачта освещения сторонней организации. Из-за этого без света остался не только Верхний Тагил, но и поселок Половинный. Энергетики ГРЭС вместе со специалистами компании «Россети Урала» работают над восстановлением электроснабжения. URA.RU направил запрос в пресс-службу Верхнетагильской ГРЭС. Ранее без света почти на сутки оставались жители Сысертского, Белоярского, Алапаевского, Режевского, Горноуральского, Невьянского городских округов, а также Богдановича и Екатеринбурга. Электричество в домах свердловчан пропало из-за непогоды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям