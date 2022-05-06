06 мая 2022

Энергетики вернули свердловчанам электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, электричество, трансформаторная будка
Отключение произошло из-за сильных осадков, выпавших 6 мая Фото:

В Свердловской области энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение. Отключение произошло из-за осадков, выпавших 6 мая. Без света просидели 54,8 тысячи человек. Восстановительные работы вели 130 бригад, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

«Под контролем Минэнерго России энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Свердловской области. Мощность отключенных потребителей — 49,3 МВт», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о шторме, обрушившемся на Екатеринбург 6 мая. Тогда местные жители сообщали не только об отключении электричества, но и о разрушениях.

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В Свердловской области энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение. Отключение произошло из-за осадков, выпавших 6 мая. Без света просидели 54,8 тысячи человек. Восстановительные работы вели 130 бригад, сообщается на сайте Минэнерго РФ. «Под контролем Минэнерго России энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Свердловской области. Мощность отключенных потребителей — 49,3 МВт», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о шторме, обрушившемся на Екатеринбург 6 мая. Тогда местные жители сообщали не только об отключении электричества, но и о разрушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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