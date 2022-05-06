Энергетики вернули свердловчанам электричество

Отключение произошло из-за сильных осадков, выпавших 6 мая
В Свердловской области энергетики в полном объеме восстановили электроснабжение. Отключение произошло из-за осадков, выпавших 6 мая. Без света просидели 54,8 тысячи человек. Восстановительные работы вели 130 бригад, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
«Под контролем Минэнерго России энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Свердловской области. Мощность отключенных потребителей — 49,3 МВт», — рассказали в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о шторме, обрушившемся на Екатеринбург 6 мая. Тогда местные жители сообщали не только об отключении электричества, но и о разрушениях.
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