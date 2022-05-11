Челябинец с миллионами просмотров в TikTok покажет Москве фокусы

Учитель математики Петр Земсков набирает в TikTok миллионы просмотров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский учитель математики из лицея №35 Петр Земсков презентует 12 мая в Москве книгу «Математика и фокусы. Геометрические головоломки для развития мозга». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Читай-город».

«Петр Земсков прочтет лекцию „Я люблю геометрию“ и презентует книгу, где собраны увлекательные геометрические задачи?головоломки, которые помогут развить познавательные способности мозга и освоить практическую математику в формате задорной игры», — уточнили в пресс-службе сообщает пресс-служба «Читай-города».

Встреча намечена на 19:00 в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Вход свободный, ограничение по возрасту 6+.

Земсков является лауреатом премии «Самые знаменитые люди Челябинской области». Харизматичный 52-летний учитель стал известен на всю Россию, когда завел авторские каналы на YouTube и в TikTok, набирающие миллионы просмотров.