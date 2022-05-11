11 мая 2022
10 мая 2022

Челябинец с миллионами просмотров в TikTok покажет Москве фокусы

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Учитель математики Петр Земсков набирает в TikTok миллионы просмотров Фото:

Челябинский учитель математики из лицея №35 Петр Земсков презентует 12 мая в Москве книгу «Математика и фокусы. Геометрические головоломки для развития мозга». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Читай-город».

«Петр Земсков прочтет лекцию „Я люблю геометрию“ и презентует книгу, где собраны увлекательные геометрические задачи?головоломки, которые помогут развить познавательные способности мозга и освоить практическую математику в формате задорной игры», — уточнили в пресс-службе сообщает пресс-служба «Читай-города».

Встреча намечена на 19:00 в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Вход свободный, ограничение по возрасту 6+.

Земсков является лауреатом премии «Самые знаменитые люди Челябинской области». Харизматичный 52-летний учитель стал известен на всю Россию, когда завел авторские каналы на YouTube и в TikTok, набирающие миллионы просмотров.

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Челябинский учитель математики из лицея №35 Петр Земсков презентует 12 мая в Москве книгу «Математика и фокусы. Геометрические головоломки для развития мозга». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Читай-город». «Петр Земсков прочтет лекцию „Я люблю геометрию“ и презентует книгу, где собраны увлекательные геометрические задачи?головоломки, которые помогут развить познавательные способности мозга и освоить практическую математику в формате задорной игры», — уточнили в пресс-службе сообщает пресс-служба «Читай-города». Встреча намечена на 19:00 в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» на площади Киевского вокзала. Вход свободный, ограничение по возрасту 6+. Земсков является лауреатом премии «Самые знаменитые люди Челябинской области». Харизматичный 52-летний учитель стал известен на всю Россию, когда завел авторские каналы на YouTube и в TikTok, набирающие миллионы просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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