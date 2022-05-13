Врачи выплатят свердловчанке 360 тысяч за неправильное лечение

14 мая 2022 в 17:47 Размер текста - 17 +

В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга объявили решение по делу Юлии Липинской Фото: Сергей Русанов © URA.RU Орджоникидзевский суд Екатеринбурга взыскал с первой областной клинической больницы 361 тысячу рублей за неправильный диагноз, который врачи поставили местной жительнице Юлии Липинской. Она пережила остановку сердца, из-за этого у женщины начало ухудшаться здоровье. Об этом сообщает адвокат пострадавшей Юлия Федотова на своей странице в соцсетях. «Ибо **** [не надо] некачественно оказывать платные (и бесплатные) медуслуги и неправильно ставить диагноз, что, естественно, приводит к ухудшению состояния. Интересная деталь: прокурор просил удовлетворить заявленные Юлей требования в полном объеме — миллион рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении юриста. Юлия Липинская подала заявление на врачей в сентябре 2021 года. Как выяснилось, они два года не проводили необходимую кардиологическую операцию. В результате здоровью девушки был причинен тяжкий вред — она пережила остановку сердца и получила диагноз «бесплодие». Юлия Липинская (слева) с юристом Юлией Федотовой Фото: соцсети Юлии Федотовой Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга взыскал с первой областной клинической больницы 361 тысячу рублей за неправильный диагноз, который врачи поставили местной жительнице Юлии Липинской. Она пережила остановку сердца, из-за этого у женщины начало ухудшаться здоровье. Об этом сообщает адвокат пострадавшей Юлия Федотова на своей странице в соцсетях. «Ибо **** [не надо] некачественно оказывать платные (и бесплатные) медуслуги и неправильно ставить диагноз, что, естественно, приводит к ухудшению состояния. Интересная деталь: прокурор просил удовлетворить заявленные Юлей требования в полном объеме — миллион рублей компенсации морального вреда», — говорится в сообщении юриста. Юлия Липинская подала заявление на врачей в сентябре 2021 года. Как выяснилось, они два года не проводили необходимую кардиологическую операцию. В результате здоровью девушки был причинен тяжкий вред — она пережила остановку сердца и получила диагноз «бесплодие».