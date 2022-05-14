Международная компания требует с природнадзора ХМАО сотни тысяч

ПАО «Фортум» требует взыскания убытков Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ПАО «Фортум» требует со службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа 282 тысячи рублей. Информация об этом была размещена на портале «Электронное правосудие».

«Фортум» требует 282 тысячи рублей по делу о взыскании убытков. Изначально иск подавался к федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации», — говорится в документах суда.

ПАО «Фортум» (российское подразделение FORTUM) производит электрическую и тепловую энергию на семи тепловых электростанциях, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Компания заработала за 2021 год более 112 миллиардов евро.

Ранее, энергетическая компания «Фортум» заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Компании в Тюмени принадлежит две теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.