14 мая 2022
13 мая 2022

Международная компания требует с природнадзора ХМАО сотни тысяч

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ТЭЦ-2, зима. Тюмень, тэц 2, фортум, пар
ПАО «Фортум» требует взыскания убытков Фото:

ПАО «Фортум» требует со службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа 282 тысячи рублей. Информация об этом была размещена на портале «Электронное правосудие».

«Фортум» требует 282 тысячи рублей по делу о взыскании убытков. Изначально иск подавался к федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации», — говорится в документах суда.

ПАО «Фортум» (российское подразделение FORTUM) производит электрическую и тепловую энергию на семи тепловых электростанциях, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Компания заработала за 2021 год более 112 миллиардов евро.

Ранее, энергетическая компания «Фортум» заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Компании в Тюмени принадлежит две теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

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ПАО «Фортум» требует со службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа 282 тысячи рублей. Информация об этом была размещена на портале «Электронное правосудие». «Фортум» требует 282 тысячи рублей по делу о взыскании убытков. Изначально иск подавался к федеральной службы по надзору в сфере природопользования Российской Федерации», — говорится в документах суда. ПАО «Фортум» (российское подразделение FORTUM) производит электрическую и тепловую энергию на семи тепловых электростанциях, расположенных на Урале и в Западной Сибири. Компания заработала за 2021 год более 112 миллиардов евро. Ранее, энергетическая компания «Фортум» заявила о контролируемом уходе с российского рынка. Компании в Тюмени принадлежит две теплоэлектроцентрали: ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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