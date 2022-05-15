Суд наказал «Руки вверх» за перенос концерта в Екатеринбурге

Компанию «Тур», представляющую интересы группы «Руки вверх», заставили вернуть стоимость билетов за перенос концерта в Екатеринбурге под предлогом коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
«Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования к ООО „Тур“ в защиту прав и законных интересов группы потребителей удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что управление Роспотребнадзора направляло иск после заявления, подписанного 46 людьми.
В ведомстве подчеркнули, что концерт в «Екатеринбург Арене» перенесли с 3 июля 2021 на 2022 год, хотя на тот момент в регионе не было ограничений, запрещавших массовые мероприятия. Вместимость площадки, согласно действовавшим законам, могла достигать 75%. Однако деньги за билеты на перенесенный концерт возвращать отказывались. Фанаты пожаловались в Роспотребнадзор и составили групповой иск.
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Компанию «Тур», представляющую интересы группы «Руки вверх», заставили вернуть стоимость билетов за перенос концерта в Екатеринбурге под предлогом коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования к ООО „Тур“ в защиту прав и законных интересов группы потребителей удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что управление Роспотребнадзора направляло иск после заявления, подписанного 46 людьми. В ведомстве подчеркнули, что концерт в «Екатеринбург Арене» перенесли с 3 июля 2021 на 2022 год, хотя на тот момент в регионе не было ограничений, запрещавших массовые мероприятия. Вместимость площадки, согласно действовавшим законам, могла достигать 75%. Однако деньги за билеты на перенесенный концерт возвращать отказывались. Фанаты пожаловались в Роспотребнадзор и составили групповой иск.