Суд наказал «Руки вверх» за перенос концерта в Екатеринбурге

16 мая 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков сообщал о переносе концерта в 2021 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компанию «Тур», представляющую интересы группы «Руки вверх», заставили вернуть стоимость билетов за перенос концерта в Екатеринбурге под предлогом коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования к ООО „Тур“ в защиту прав и законных интересов группы потребителей удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что управление Роспотребнадзора направляло иск после заявления, подписанного 46 людьми. В ведомстве подчеркнули, что концерт в «Екатеринбург Арене» перенесли с 3 июля 2021 на 2022 год, хотя на тот момент в регионе не было ограничений, запрещавших массовые мероприятия. Вместимость площадки, согласно действовавшим законам, могла достигать 75%. Однако деньги за билеты на перенесенный концерт возвращать отказывались. Фанаты пожаловались в Роспотребнадзор и составили групповой иск. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Компанию «Тур», представляющую интересы группы «Руки вверх», заставили вернуть стоимость билетов за перенос концерта в Екатеринбурге под предлогом коронавирусных ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. «Решением Октябрьского районного суда Уфы исковые требования к ООО „Тур“ в защиту прав и законных интересов группы потребителей удовлетворены в части возмещения полной стоимости билетов», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Там отметили, что управление Роспотребнадзора направляло иск после заявления, подписанного 46 людьми. В ведомстве подчеркнули, что концерт в «Екатеринбург Арене» перенесли с 3 июля 2021 на 2022 год, хотя на тот момент в регионе не было ограничений, запрещавших массовые мероприятия. Вместимость площадки, согласно действовавшим законам, могла достигать 75%. Однако деньги за билеты на перенесенный концерт возвращать отказывались. Фанаты пожаловались в Роспотребнадзор и составили групповой иск.