Мэрия свердловского города создала фейк от лица украинки. Цель — побороть оппозицию. Скрин

16 мая 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Оригинал фотографий взят у жительницы Киева Фото: Официальный сайт президента Украины Мэрия Алапаевска (Свердловская область) создала фейковую страницу женщины под псевдонимом Анна Еремина, от лица которой собираются бороться с городской оппозицией. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Тимофей Могила. Он утверждает, что он сам не причастен к созданию фейка. «В соцсети „ВКонтакте“ вдруг появилась активистка, борющаяся с местной оппозицией. Пишет много грязи про меня и про других депутатов, мешающих главе города Сайгиду Билалову», — заявил Могила. Он уточнил, что в друзьях у Ереминой есть Билалов и еще с десяток политических деятелей Алапаевска. Журналисту URA.RU Билалов заявил, что к созданию фейка он непричастен, но по наблюдениям URA.RU, он ставил лайки публикациям Ереминой. «У меня почти четыре тысячи друзей в „Вконтакте“. Добавляю всех, кто попросится», — отметил мэр. После разговора с журналистом агентства, Билалов убрал лайки, которые ставил Ереминой. Депутат Могила предполагает, что страницу создал и ведет сам мэр. «Публикации написаны в его стиле», — уточнил депутат. Публикации также лайкала председатель гордумы Елена Мут, главред алапаевской газеты Наталья Чернышова, директор дворца культуры Осинцев Сергей, директор водоканала Сорокин Ратмир и другие политические деятели Алапаевска. Сама Еремина на своей странице пишет, что собирается баллотироваться в гордуму Алапаевска. «Почему я решила стать депутатом Алапаевской думы? За 4 дня в Алапаевске этот вопрос мне был задан раз 100. Отвечаю всем любопытным! Это решение было принято не спонтанно, а обдуманно <…> В принципе большинство депутатов вполне даже нормальные и адекватные люди, а вот по некоторым, таким как Зуба и двухметровый лоботряс Могила», — пишет она. Журналисту URA.RU с помощью поиска по фотографиям, удалось найти оригинальную страницу девушки, чьи фото опубликованы с фейка. Выяснилось, что фото, опубликованные на странице Ереминой, были сделаны еще в 2016 году некой Яной Пирожковой, проживающей в Киеве. «Как-то странно, что глава города, желающий поехать на спецоперацию, ставит лайки украинкам с пистолетом», — отметил Тимофей Могила. Билалов пояснил журналисту URA.RU, что не видел фотографию Ереминой в фуражке с украинским гербом. Ранее URA.RU писало, что Билалов в комментариях обматерил своих хейтеров, которые сравнили его с персонажем из сказок Соловьем-Разбойником. После того как автор поста пообещал, что покажет комментарий Билалова губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прессе, комментарий был удален. Также глава города собирался отправиться добровольцем на спецоперацию РФ на Украине. Военный комиссар Алапаевска Руслан Петрукович в письме разрешил участвовать мэру в спецоперации, если поступит распоряжение о призыве добровольцев. По слухам, Билалов просил работников администрации публично попросить его остаться в городе. Фотография, залитая на страницу фейка, принадлежащая Яне Пирожковой Фото: URA.RU Глава Алапаевска Сайгид Билалов поставил лайк одной из публикаций Ереминой Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Мэрия Алапаевска (Свердловская область) создала фейковую страницу женщины под псевдонимом Анна Еремина, от лица которой собираются бороться с городской оппозицией. Об этом URA.RU рассказал депутат гордумы Тимофей Могила. Он утверждает, что он сам не причастен к созданию фейка. «В соцсети „ВКонтакте“ вдруг появилась активистка, борющаяся с местной оппозицией. Пишет много грязи про меня и про других депутатов, мешающих главе города Сайгиду Билалову», — заявил Могила. Он уточнил, что в друзьях у Ереминой есть Билалов и еще с десяток политических деятелей Алапаевска. Журналисту URA.RU Билалов заявил, что к созданию фейка он непричастен, но по наблюдениям URA.RU, он ставил лайки публикациям Ереминой. «У меня почти четыре тысячи друзей в „Вконтакте“. Добавляю всех, кто попросится», — отметил мэр. После разговора с журналистом агентства, Билалов убрал лайки, которые ставил Ереминой. Депутат Могила предполагает, что страницу создал и ведет сам мэр. «Публикации написаны в его стиле», — уточнил депутат. Публикации также лайкала председатель гордумы Елена Мут, главред алапаевской газеты Наталья Чернышова, директор дворца культуры Осинцев Сергей, директор водоканала Сорокин Ратмир и другие политические деятели Алапаевска. Сама Еремина на своей странице пишет, что собирается баллотироваться в гордуму Алапаевска. «Почему я решила стать депутатом Алапаевской думы? За 4 дня в Алапаевске этот вопрос мне был задан раз 100. Отвечаю всем любопытным! Это решение было принято не спонтанно, а обдуманно <…> В принципе большинство депутатов вполне даже нормальные и адекватные люди, а вот по некоторым, таким как Зуба и двухметровый лоботряс Могила», — пишет она. Журналисту URA.RU с помощью поиска по фотографиям, удалось найти оригинальную страницу девушки, чьи фото опубликованы с фейка. Выяснилось, что фото, опубликованные на странице Ереминой, были сделаны еще в 2016 году некой Яной Пирожковой, проживающей в Киеве. «Как-то странно, что глава города, желающий поехать на спецоперацию, ставит лайки украинкам с пистолетом», — отметил Тимофей Могила. Билалов пояснил журналисту URA.RU, что не видел фотографию Ереминой в фуражке с украинским гербом. Ранее URA.RU писало, что Билалов в комментариях обматерил своих хейтеров, которые сравнили его с персонажем из сказок Соловьем-Разбойником. После того как автор поста пообещал, что покажет комментарий Билалова губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и прессе, комментарий был удален. Также глава города собирался отправиться добровольцем на спецоперацию РФ на Украине. Военный комиссар Алапаевска Руслан Петрукович в письме разрешил участвовать мэру в спецоперации, если поступит распоряжение о призыве добровольцев. По слухам, Билалов просил работников администрации публично попросить его остаться в городе.