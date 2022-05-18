Свердловчанина, устроившего смертельное ДТП, отправили в колонию

Виновника приговорили к восьми годам лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Алапаевский городской суд вынес приговор Виктору Журавлю, из-за которого погибли два пассажира его машины. Виновного приговорили к восьми годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Алапаевский городской суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении Виктора Журавель. Мужчина признан виновным в совершении преступления <…> суд назначил Виктору Журавель наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев», — говорится в сообщении пресс-службы. Журавель полностью признал свою вину.

ДТП произошло 26 сентября 2022 года. Журавель управлял машиной в нетрезвом состоянии. «Проявив преступную небрежность, в нарушение Правил дорожного движения РФ злоумышленник превысил предельно допустимую скорость движения в населенном пункте, потерял управление над автомобилем», — описали происшествие в пресс-службе прокуратуры. Виновник съехал с дороги в водосточную канаву, затем машина перевернулась и врезалась в дерево.