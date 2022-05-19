В Германии заявили о роковом шаге в конфликте с Россией

Расширение НАТО ослабит безопасность Европы, считают в СМИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вступление Швеции и Финляндии в военный альянс НАТО приведет к увеличению риска эскалации вооруженного конфликта между Европой и Россией, а также ослабит безопасность Европейского континента. Статью об этом опубликовало немецкое издание Jung Welt.

«Дополнительное расширение Североатлантического альянса означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооруженного конфликта», — написали авторы. В статье также отмечается, что расширение НАТО не будет предоставлять опасности отдельно для России.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО 18 мая. С помощью этого шага страны намерены нарастить собственный военный потенциал, считают политологи. Однако в этот же день Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

После этого официального шага генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал адаптировать военное присутствие Североатлантического альянса в регионе Балтийского моря для обеспечения безопасности подавшим заявки Швеции и Финляндии. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может ответить на присоединение стран к альянсу «военным сюрпризом».