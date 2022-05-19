19 мая 2022

В Челябинске откроют новую пешеходную зону

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника реактивной системе залпового огня «Град». Челябинск, макаров владислав
Владислав Макаров заявил, что новый бульвар откроют 1 августа Фото:

Новая пешеходная зона в Челябинске, которую обустраивают на улице Свободы, откроется 1 августа. Об этом 20 мая заявил глава Советского района Владислав Макаров.

«Нашей задачей было максимально насытить это пространство современными элементами благоустройства различными, в том числе арт-объектами. Поверьте, это будет достойный объект, и мы эту концепцию будем продолжать», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы называют главным проектом года. Единая концепция в Советском районе будет реализована на всем протяжении улицы от проспекта Ленина до привокзальной площади.

Прогулочный бульвар замостят плиткой, обустроят велодорожки и парковочные карманы. Одна из центральных улиц Челябинска удобна для прогулочных зон, поскольку на ней есть широкие рекреационные зоны, на которых и будут установлены скамейки, качели, клумбы, высажены деревья.

Проект подготовило архитектурное бюро «Мысли». Объект для благоустройства выбрали сами горожане, через портал «Активный житель 74».

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Новая пешеходная зона в Челябинске, которую обустраивают на улице Свободы, откроется 1 августа. Об этом 20 мая заявил глава Советского района Владислав Макаров. «Нашей задачей было максимально насытить это пространство современными элементами благоустройства различными, в том числе арт-объектами. Поверьте, это будет достойный объект, и мы эту концепцию будем продолжать», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова. Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы называют главным проектом года. Единая концепция в Советском районе будет реализована на всем протяжении улицы от проспекта Ленина до привокзальной площади. Прогулочный бульвар замостят плиткой, обустроят велодорожки и парковочные карманы. Одна из центральных улиц Челябинска удобна для прогулочных зон, поскольку на ней есть широкие рекреационные зоны, на которых и будут установлены скамейки, качели, клумбы, высажены деревья. Проект подготовило архитектурное бюро «Мысли». Объект для благоустройства выбрали сами горожане, через портал «Активный житель 74».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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