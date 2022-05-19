В Челябинске откроют новую пешеходную зону

Владислав Макаров заявил, что новый бульвар откроют 1 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новая пешеходная зона в Челябинске, которую обустраивают на улице Свободы, откроется 1 августа. Об этом 20 мая заявил глава Советского района Владислав Макаров.

«Нашей задачей было максимально насытить это пространство современными элементами благоустройства различными, в том числе арт-объектами. Поверьте, это будет достойный объект, и мы эту концепцию будем продолжать», — говорится в видео, выложенном в telegram-канале пресс-секретаря мэрии Челябинска Владимира Сафонова.

Благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы называют главным проектом года. Единая концепция в Советском районе будет реализована на всем протяжении улицы от проспекта Ленина до привокзальной площади.

Прогулочный бульвар замостят плиткой, обустроят велодорожки и парковочные карманы. Одна из центральных улиц Челябинска удобна для прогулочных зон, поскольку на ней есть широкие рекреационные зоны, на которых и будут установлены скамейки, качели, клумбы, высажены деревья.

Проект подготовило архитектурное бюро «Мысли». Объект для благоустройства выбрали сами горожане, через портал «Активный житель 74».