В психбольнице «Бутырки» нашли цех производства криптовалюты

20 мая 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Выпуск криптовалюты организовал заместитель начальника СИЗО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В психбольнице для заключенных в «Бутырке», известной как «Кошкин дом», открыли центр майнинга. Выпуск криптовалюты организовал заместитель начальника СИЗО. «Прямо в здании психбольницы для заключенных в „Бутырке“ было размещено все необходимое оборудование и организован выпуск биткоинов. Делом уже занимается Следственный комитет», — сообщает MK.RU . Как сообщают сотрудники психбольницы, по «делу криптовалюты» уволен заместитель начальника СИЗО. По подсчетам следователей, из-за работы дополнительного оборудования расходы на электроэнергию выросли на 9 000 кВТ общей стоимостью больше 62 тысяч рублей. Из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Минимальное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа, максимальное — до четырех лет лишения свободы.

В психбольнице для заключенных в «Бутырке», известной как «Кошкин дом», открыли центр майнинга. Выпуск криптовалюты организовал заместитель начальника СИЗО. «Прямо в здании психбольницы для заключенных в „Бутырке“ было размещено все необходимое оборудование и организован выпуск биткоинов. Делом уже занимается Следственный комитет», — сообщает MK.RU. Как сообщают сотрудники психбольницы, по «делу криптовалюты» уволен заместитель начальника СИЗО. По подсчетам следователей, из-за работы дополнительного оборудования расходы на электроэнергию выросли на 9 000 кВТ общей стоимостью больше 62 тысяч рублей. Из-за чего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Минимальное наказание по ней предусмотрено в виде штрафа, максимальное — до четырех лет лишения свободы.