Рита Дакота, скрывающая гражданство РФ, экстренно избавилась от дорогих квартир в Москве

Певица Рита Дакота полностью распродает свою недвижимость и автомобили в Москве, избавившись от активов на общую сумму 141 млн рублей. Об этом сообщают журналисты, со ссылкой на данные о сделках. До этого сообщалось, что у белорусской исполнительницы есть российское гражданство, которое она не афиширует.
«Маргарита Белогай (настоящее имя Дакоты — прим. URA.RU) избавилась одним днем от двух объектов: жилья в ЖК „Сердце столицы“ на Шелепихинской набережной (площадь 45,7 квадратных метра, на рынке стоит примерно 32 млн рублей) и офисного помещения в ЖК „Савеловский Сити“ (площадь 40,4 кв. м, на рынке стоит в районе 12 млн рублей)», — передает Shot, ссылаясь на данные по сделкам. Через некоторое время певица снова за день оформила сделки по продаже еще двух квартир на 31-м этаже в ЖК «Савеловский Сити» (64 млн рублей). Там певица жила до отъезда из России в 2023 году.
Кроме того, Рита Дакота продала свой автомобиль BMW X6 XDRIVE40D 2020 года выпуска за 8 млн рублей. На данный момент артистка остается собственницей лишь кладовой (3,3 кв. м) и парковочного места (16,1 кв. м) в «Савеловском Сити», их суммарная стоимость оценивается примерно в 6 млн рублей.
Дакота переехала в США в 2023 году. При этом за год до этого она оформила российское гражданство. Затем она публично заявляла, что ее карьера в России закончена, продолжая при этом иметь доход от продажи мерча, передает 360.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.