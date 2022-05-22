В Пермском крае мужчина попал под поезд на глазах спутницы

Мужчина был задет выступающими частями поезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае мужчину, который в компании женщины шел вдоль железнодорожных путей, сбил поезд. В результате происшествия он скончался, сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

«По предварительным данным, 22 мая в 21-00 на станции Юг грузовым поездом смертельно травмирован мужчина 1985 г. р. Он шел вдоль железнодорожных путей и был задет выступающими частями поезда. Вместе с пострадавшим мужчиной находилась женщина, она не пострадала», — отмечает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Отмечается, что машинист поезда подавал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако предотвратить происшествие не удалось. Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.