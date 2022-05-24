24 мая 2022

В Тюмени выбрали лидера мусульман региона. Фото

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Бюджетное послание губернатора Тюменской области - 2014. Тюмень, гарифуллин фатых, садыков зиннат-хазрат
Зиннат Садыков (на фото справа) возглавляет тюменских мусульман с 2014 года Фото:

Глава духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков 25 мая переизбран на новый срок полномочий. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов.

«Приветствовал от имени депутатов Тюменской областной думы участников отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Им стал действующий руководитель централизованной религиозной организации Зиннат Садыков, на этот пост его избирают третий раз», — написал Артюхов.

Садыков возглавляет ДУМ ТО с 2014 года. При переизбрании в 2017 году он заявлял о необходимости создания в регионе «молодежного крыла» мусульман.

Фото:
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Глава духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков 25 мая переизбран на новый срок полномочий. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов. «Приветствовал от имени депутатов Тюменской областной думы участников отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Им стал действующий руководитель централизованной религиозной организации Зиннат Садыков, на этот пост его избирают третий раз», — написал Артюхов. Садыков возглавляет ДУМ ТО с 2014 года. При переизбрании в 2017 году он заявлял о необходимости создания в регионе «молодежного крыла» мусульман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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