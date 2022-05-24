В Тюмени выбрали лидера мусульман региона. Фото

25 мая 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Зиннат Садыков (на фото справа) возглавляет тюменских мусульман с 2014 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Глава духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков 25 мая переизбран на новый срок полномочий. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов. «Приветствовал от имени депутатов Тюменской областной думы участников отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Им стал действующий руководитель централизованной религиозной организации Зиннат Садыков, на этот пост его избирают третий раз», — написал Артюхов. Садыков возглавляет ДУМ ТО с 2014 года. При переизбрании в 2017 году он заявлял о необходимости создания в регионе «молодежного крыла» мусульман. Фото: telegram-канал Андрея Артюхова

Глава духовного управления мусульман Тюменской области (ДУМ ТО) Зиннат Садыков 25 мая переизбран на новый срок полномочий. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер регионального парламента Андрей Артюхов. «Приветствовал от имени депутатов Тюменской областной думы участников отчетно-выборного съезда Духовного управления мусульман региона, на котором был избран его председатель. Им стал действующий руководитель централизованной религиозной организации Зиннат Садыков, на этот пост его избирают третий раз», — написал Артюхов. Садыков возглавляет ДУМ ТО с 2014 года. При переизбрании в 2017 году он заявлял о необходимости создания в регионе «молодежного крыла» мусульман.