В России предлагают бесплатно выдавать ОСАГО беженцам из Донбасса

27 мая 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Беженцам нужно выдавать полисы ОСАГО бесплатно из-за их трудного материального положения, считает Николай Новичков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и Украины необходимо предоставлять бесплатные полисы ОСАГО. С таким предложением в кабмин обратился депутат Госдумы РФ Николай Новичков. Как сообщают «Ведомости», Николай Новичков предложил бесплатно выдавать беженцам из Донбасса и Украины полисы ОСАГО на срок три месяца. Он аргументирует это тем, что у прибывших может быть недостаточно финансов для приобретения российской обязательной страховки для автомобиля. Отсутствие возможности компенсировать ущерб снижает устойчивость системы ОСАГО, считает депутат. В Российском союзе страховщиков (РСА) инициативу раскритиковали, напомнив, что в Госдуме рассматривают законопроект об отсрочке на покупку ОСАГО лицам, въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины. РСА предлагает увеличить отсрочку по страховке до трех месяцев, но не снимать с беженцев обязательств по оформлению полиса ОСАГО. Ранее сообщалось, что Центробанк РФ предложил изменить способ, по которому рассчитывается стоимость ремонта по ОСАГО, пишет RT. Регулятор предлагает учитывать цены на аналоги оригинальных автозапчастей.

Беженцам из Донецкой и Луганской народных республик и Украины необходимо предоставлять бесплатные полисы ОСАГО. С таким предложением в кабмин обратился депутат Госдумы РФ Николай Новичков. Как сообщают «Ведомости», Николай Новичков предложил бесплатно выдавать беженцам из Донбасса и Украины полисы ОСАГО на срок три месяца. Он аргументирует это тем, что у прибывших может быть недостаточно финансов для приобретения российской обязательной страховки для автомобиля. Отсутствие возможности компенсировать ущерб снижает устойчивость системы ОСАГО, считает депутат. В Российском союзе страховщиков (РСА) инициативу раскритиковали, напомнив, что в Госдуме рассматривают законопроект об отсрочке на покупку ОСАГО лицам, въезжающим из ДНР, ЛНР и Украины. РСА предлагает увеличить отсрочку по страховке до трех месяцев, но не снимать с беженцев обязательств по оформлению полиса ОСАГО. Ранее сообщалось, что Центробанк РФ предложил изменить способ, по которому рассчитывается стоимость ремонта по ОСАГО, пишет RT. Регулятор предлагает учитывать цены на аналоги оригинальных автозапчастей.