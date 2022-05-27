Статусный свердловский силовик, пойманный на взятке, покинул СИЗО

Александр Темников находился в СИЗО до 25 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Врио начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков екатеринбургского УМВД Александра Темникова, подозреваемого в коррупции, отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщил адвокат подсудимого экс-глава отдела по расследованию ДТП с погибшими в Екатеринбурге Андрей Лизанец.

«Александр Темников решением суда отправлен [из СИЗО] под домашний арест», — рассказал Лизанец. В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU подтвердили информацию о смягчении меры пресечения и сообщили, что соответствующее заседание прошло 25 мая.

Источник URA.RU в силовых структурах предположил, что смягчение меры пресечения Темникова связано с тем, что он дал показания против коллег, якобы имеющих отношение к коррупционным преступлениям. Их силовики задержали утром 26 мая.

По версии следствия, полицейские из группы Темникова причастны к криминальной схеме со взятками. Темников, вероятно, брал деньги за отказ от возбуждения уголовного дела в отношении екатеринбургских торговцев наркотиками.