В Магнитогорске задержали похитителя плюшевых медведей

28 мая 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

За кражу медведей из цветочного магазина магнитогорцу грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полицейские из Магнитогорска (Челябинская область) задержали мужчину, который похитил из цветочного магазина плюшевых медведей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ущерб превысил 4 тысячи рублей. «В Отдел полиции „Левобережный“ УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло в торговом павильоне цветочного магазина, откуда похитил мягкие игрушки. Причиненный ущерб составил более 4000 рублей», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Магнитогорска без постоянной работы, а ранее он был осужден за имущественные преступления. Объяснить, как игрушки оказались у него дома, в момент задержания подозреваемый не смог. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенных медведей вернули владельцу.

Полицейские из Магнитогорска (Челябинская область) задержали мужчину, который похитил из цветочного магазина плюшевых медведей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, ущерб превысил 4 тысячи рублей. «В Отдел полиции „Левобережный“ УМВД России по городу Магнитогорску поступило сообщение о том, что неизвестный разбил стекло в торговом павильоне цветочного магазина, откуда похитил мягкие игрушки. Причиненный ущерб составил более 4000 рублей», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Магнитогорска без постоянной работы, а ранее он был осужден за имущественные преступления. Объяснить, как игрушки оказались у него дома, в момент задержания подозреваемый не смог. Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенных медведей вернули владельцу.