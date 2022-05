Российские послы обвинили США в демонизации Вооруженных сил РФ

Тиражируемый СМИ доклад американского экспертного центра, обвинившего Россию в геноциде на Украине, является частью режиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил. С таким заявлением выступили представители посольства РФ в Вашингтоне. «Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских Вооруженных сил», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети посольства. В дипведомстве напомнили, что «в контролируемых российскими Вооруженными силами районах Украины наращивается гуманитарная помощь», населению были отправлены тонны продуктов питания им медикаментов. «Российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров», — подчеркнули в посольстве. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите республик Донбасса от геноцида. Неоднократно подчеркивалось бережное отношение военных РФ к мирному населению подконтрольных территорий, а также военнопленным. ВС РФ регулярно открывают гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских, производится отправка еды и медикаментов. При этом международные организации отказываются от поставок гумпомощи. Так, в конце мая Международный Комитет Красного Креста (МККК) и ВОЗ прекратили поставки жизненно важных лекарств в медицинские учреждения ДНР И ЛНР под предлогом нестабильной ситуации в регионе.

