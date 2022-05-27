Свердловские поисковики отправили гумпомощь на Донбасс

28 мая 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Поисковики и военные офицеры отправили коробки с гумпомощью в зону СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Поисково-спасательный отряд «Прорыв» совместно с выпускниками екатеринбургского офицерского училища отправили первую партию военно-гуманитарной помощи в зону спецоперации. Об этом сообщает выпускник учебного заведения Рафаэль Шихов. «В Екатеринбурге 21 мая содружество выпускников военного артиллерийского училища провело отправку первой партии военно-гуманитарного груза в зону СВО. Весь груз будет доставлен силами поискового отряда „Прорыв“ и передан непосредственно в руки офицеров артиллерийского дивизиона 228 мотострелкового полка», — рассказал Шихов. В состав гумпомощи вошли армейские спальники, рюкзаки, саперные лопатки, тактические перчатки, термобелье и продуктовые наборы. Кроме этого, солдатам, участвующим в специальной военной операции, отправили письма от детей со словами «Товарищу бойцу лично в руки», «Люблю Вас», «Спасибо тебе, солдат». Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга отправили в Донбасс игрушки, книжки и гаджеты. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов. Выпускники военного училища отправили гумпомощь на Донбасс Фото: личная страница Рафаэля Шихова в соцсети «ВКонтакте» В зону спецоперации отправили военную амуницию Фото: личная страница Рафаэля Шихова в соцсети «ВКонтакте» В коробки вложили письма солдатам от детей Фото: личная страница Рафаэля Шихова в соцсети «ВКонтакте»

Поисково-спасательный отряд «Прорыв» совместно с выпускниками екатеринбургского офицерского училища отправили первую партию военно-гуманитарной помощи в зону спецоперации. Об этом сообщает выпускник учебного заведения Рафаэль Шихов. «В Екатеринбурге 21 мая содружество выпускников военного артиллерийского училища провело отправку первой партии военно-гуманитарного груза в зону СВО. Весь груз будет доставлен силами поискового отряда „Прорыв“ и передан непосредственно в руки офицеров артиллерийского дивизиона 228 мотострелкового полка», — рассказал Шихов. В состав гумпомощи вошли армейские спальники, рюкзаки, саперные лопатки, тактические перчатки, термобелье и продуктовые наборы. Кроме этого, солдатам, участвующим в специальной военной операции, отправили письма от детей со словами «Товарищу бойцу лично в руки», «Люблю Вас», «Спасибо тебе, солдат». Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры из Екатеринбурга отправили в Донбасс игрушки, книжки и гаджеты. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались на протяжении восьми лет со стороны ВСУ и украинских националистов.