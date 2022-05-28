Центральную улицу Екатеринбурга закроют на ремонт 1 июля

Дорожники отремонтируют участок улицы Карла Либкнехта Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Участок улицы Карла Либкнехта от Малышева до проспекта Ленина закроют на ремонт 1 июля, работы продлятся до 15 августа. Об этом сообщается на информационном стенде, появившемся на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта, передает корреспондент URA.RU.

«Ремонт улицы Карла Либкнехта от ул. Малышева до пр. Ленина. Заказчик МКУ „Городское благоустройство“. Подрядчик ОАО „УралДорТехнологии“. Начало работ 1.07.2022, завершение работ 15.08.2022», — следует из сообщения на стенде.

Ранее URA.RU сообщало, что участок Карла Либкнехта — один из 25, которые планируют отремонтировать в 2022 году. Полный перечень опубликован здесь.