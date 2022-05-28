28 мая 2022

Центральную улицу Екатеринбурга закроют на ремонт 1 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожники отремонтируют участок улицы Карла Либкнехта Фото:

Участок улицы Карла Либкнехта от Малышева до проспекта Ленина закроют на ремонт 1 июля, работы продлятся до 15 августа. Об этом сообщается на информационном стенде, появившемся на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта, передает корреспондент URA.RU.

«Ремонт улицы Карла Либкнехта от ул. Малышева до пр. Ленина. Заказчик МКУ „Городское благоустройство“. Подрядчик ОАО „УралДорТехнологии“. Начало работ 1.07.2022, завершение работ 15.08.2022», — следует из сообщения на стенде.

Ранее URA.RU сообщало, что участок Карла Либкнехта — один из 25, которые планируют отремонтировать в 2022 году. Полный перечень опубликован здесь.

Информационный стенд появился на углу Ленина — Карла Либкнехта
Фото:
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Участок улицы Карла Либкнехта от Малышева до проспекта Ленина закроют на ремонт 1 июля, работы продлятся до 15 августа. Об этом сообщается на информационном стенде, появившемся на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта, передает корреспондент URA.RU. «Ремонт улицы Карла Либкнехта от ул. Малышева до пр. Ленина. Заказчик МКУ „Городское благоустройство“. Подрядчик ОАО „УралДорТехнологии“. Начало работ 1.07.2022, завершение работ 15.08.2022», — следует из сообщения на стенде. Ранее URA.RU сообщало, что участок Карла Либкнехта — один из 25, которые планируют отремонтировать в 2022 году. Полный перечень опубликован здесь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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