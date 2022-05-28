Теперь газировки продают только в бутылках
Во всех свердловских ресторанах американской сети McDonald’s перестали продавать Coca-Cola, Fanta и Sprite на разлив в стаканчиках. Теперь продают только в бутылках, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург».
«Во всех McDonald’s Екатеринбурга перестали продавать Coca-Cola, Sprite и Fanta на разлив, теперь только в бутылках», — говорится в сообщении. Отмечается, что это из-за проблем с поставками сиропа.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургских McDonald’s перестали продавать детские наборы «Хеппи Милл». Причиной исчезновения из меню стала нехватка игрушек, которые шли в наборе.
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