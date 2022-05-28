В свердловских McDonald’s перестали продавать напитки на разлив. Фото

29 мая 2022 в 23:48 Размер текста - 17 +

Теперь газировки продают только в бутылках Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Во всех свердловских ресторанах американской сети McDonald’s перестали продавать Coca-Cola, Fanta и Sprite на разлив в стаканчиках. Теперь продают только в бутылках, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». «Во всех McDonald’s Екатеринбурга перестали продавать Coca-Cola, Sprite и Fanta на разлив, теперь только в бутылках», — говорится в сообщении. Отмечается, что это из-за проблем с поставками сиропа. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургских McDonald’s перестали продавать детские наборы «Хеппи Милл». Причиной исчезновения из меню стала нехватка игрушек, которые шли в наборе. Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»

Во всех свердловских ресторанах американской сети McDonald’s перестали продавать Coca-Cola, Fanta и Sprite на разлив в стаканчиках. Теперь продают только в бутылках, сообщает telegram-канал «Свет Екатеринбург». «Во всех McDonald’s Екатеринбурга перестали продавать Coca-Cola, Sprite и Fanta на разлив, теперь только в бутылках», — говорится в сообщении. Отмечается, что это из-за проблем с поставками сиропа. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургских McDonald’s перестали продавать детские наборы «Хеппи Милл». Причиной исчезновения из меню стала нехватка игрушек, которые шли в наборе.