29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Пермяк с топором заставил соседей выключить громкую музыку

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Мастера народных промыслов».Тюмень , топор, резьба по дереву
За громкую музыку мужчина ударил соседа топором Фото:

С помощью топора житель Березников (Пермский край) разобрался с соседом, который громко слушал музыку. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Пермяку не понравилось, что весенним вечером соседи громко слушали музыку. Тогда мужчина взял топор и направился в соседнюю квартиру. «После того, как осужденному открыли дверь, он нанес один удар обухом топора по голове потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорят в пресс-службе суда.

Житель Березников был признан виновным в преступлении. Суд приговорил его трем годам колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Перми, который будучи пьяным пытался напасть на сотрудников полиции с топором. Мужчина был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

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С помощью топора житель Березников (Пермский край) разобрался с соседом, который громко слушал музыку. Об этом сообщается на сайте городского суда. Пермяку не понравилось, что весенним вечером соседи громко слушали музыку. Тогда мужчина взял топор и направился в соседнюю квартиру. «После того, как осужденному открыли дверь, он нанес один удар обухом топора по голове потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорят в пресс-службе суда. Житель Березников был признан виновным в преступлении. Суд приговорил его трем годам колонии общего режима. Ранее URA.RU сообщало о жителе Перми, который будучи пьяным пытался напасть на сотрудников полиции с топором. Мужчина был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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