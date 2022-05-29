Пермяк с топором заставил соседей выключить громкую музыку

За громкую музыку мужчина ударил соседа топором Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

С помощью топора житель Березников (Пермский край) разобрался с соседом, который громко слушал музыку. Об этом сообщается на сайте городского суда.

Пермяку не понравилось, что весенним вечером соседи громко слушали музыку. Тогда мужчина взял топор и направился в соседнюю квартиру. «После того, как осужденному открыли дверь, он нанес один удар обухом топора по голове потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью», — говорят в пресс-службе суда.

Житель Березников был признан виновным в преступлении. Суд приговорил его трем годам колонии общего режима.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Перми, который будучи пьяным пытался напасть на сотрудников полиции с топором. Мужчина был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.