В Челябинске объявлен экстренный сбор для поиска пропавших детей

В Челябинске объявлен экстренный сбор участников поискового отряда для розыска двух пропавших мальчиков. Об этом сообщил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий.
«Вечером 30 мая ушел из здания по Чайковского, 5 и до сих пор его местонахождение неизвестно.», — такая подпись стоит в ориентировках сообщества «Легион Спас» во ВКонтакте сразу у обоих детей. В сообществе уточнили, что от здания полиции ушли дети 2009 и 2013 года рождения
Как уточнил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий, родные обнаружили пропажу детей и сразу сообщили в полицию. Экстренный сбор был назначен на 22:30.
На призыв откликнулись десятки неравнодушных челябинцев. Как заявили URA.RU один из сотрудников полиции, в данный момент совместно с поисковым отрядом ведется прочесывание местности.
Обновлено в 23:25
По данным координатора поискового отряда «Легион Спас» оба ребенка найдены. Живы.
В Челябинске объявлен экстренный сбор участников поискового отряда для розыска двух пропавших мальчиков. Об этом сообщил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий. «Вечером 30 мая ушел из здания по Чайковского, 5 и до сих пор его местонахождение неизвестно.», — такая подпись стоит в ориентировках сообщества «Легион Спас» во ВКонтакте сразу у обоих детей. В сообществе уточнили, что от здания полиции ушли дети 2009 и 2013 года рождения Как уточнил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий, родные обнаружили пропажу детей и сразу сообщили в полицию. Экстренный сбор был назначен на 22:30. На призыв откликнулись десятки неравнодушных челябинцев. Как заявили URA.RU один из сотрудников полиции, в данный момент совместно с поисковым отрядом ведется прочесывание местности. Обновлено в 23:25 По данным координатора поискового отряда «Легион Спас» оба ребенка найдены. Живы.