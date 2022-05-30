30 мая 2022

В Челябинске объявлен экстренный сбор для поиска пропавших детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Челябинск, парень, самокат, дети, мальчик, пацан, дорога, мальчишка, детская безопасность
Дети ушли от здания полиции Фото:

В Челябинске объявлен экстренный сбор участников поискового отряда для розыска двух пропавших мальчиков. Об этом сообщил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий.

«Вечером 30 мая ушел из здания по Чайковского, 5 и до сих пор его местонахождение неизвестно.», — такая подпись стоит в ориентировках сообщества «Легион Спас» во ВКонтакте сразу у обоих детей. В сообществе уточнили, что от здания полиции ушли дети 2009 и 2013 года рождения

Как уточнил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий, родные обнаружили пропажу детей и сразу сообщили в полицию. Экстренный сбор был назначен на 22:30.

На призыв откликнулись десятки неравнодушных челябинцев. Как заявили URA.RU один из сотрудников полиции, в данный момент совместно с поисковым отрядом ведется прочесывание местности.

Обновлено в 23:25

По данным координатора поискового отряда «Легион Спас» оба ребенка найдены. Живы.

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В Челябинске объявлен экстренный сбор участников поискового отряда для розыска двух пропавших мальчиков. Об этом сообщил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий. «Вечером 30 мая ушел из здания по Чайковского, 5 и до сих пор его местонахождение неизвестно.», — такая подпись стоит в ориентировках сообщества «Легион Спас» во ВКонтакте сразу у обоих детей. В сообществе уточнили, что от здания полиции ушли дети 2009 и 2013 года рождения Как уточнил URA.RU координатор поиска детей Дмитрий, родные обнаружили пропажу детей и сразу сообщили в полицию. Экстренный сбор был назначен на 22:30. На призыв откликнулись десятки неравнодушных челябинцев. Как заявили URA.RU один из сотрудников полиции, в данный момент совместно с поисковым отрядом ведется прочесывание местности. Обновлено в 23:25 По данным координатора поискового отряда «Легион Спас» оба ребенка найдены. Живы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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