Рэпер нарисовал картину с кыштымским инопланетянином АлешенькойФото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным
Российский рэпер Алексей Спиридонов, известный под псевдонимом «Луперкаль», а ныне «Horus», вспомнил о кыштымском гуманоиде Алешеньке. В одной из социальных сетей репер опубликовал картину с инопланетянином.
«Ты помнишь, Алеша, дороги Кыштымщины», — так подписал свою работу репер. При этом картина получилась очень мрачной и темной.
Репер нарисовал, как пенсионерка Тамара Просвирина несет гуманоида на руках. Но лицо женщины перекошено злобной гримасой, а Алешенька как-будто пытается подать кому-то знак.
История «кыштымского карлика» или «Алешеньки» до сих пор будоражит умы исследователей и уфологов. По легенде, в 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионеркой Таморой Просвириной было найдено существо около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли.
Российский рэпер Алексей Спиридонов, известный под псевдонимом «Луперкаль», а ныне «Horus», вспомнил о кыштымском гуманоиде Алешеньке. В одной из социальных сетей репер опубликовал картину с инопланетянином. «Ты помнишь, Алеша, дороги Кыштымщины», — так подписал свою работу репер. При этом картина получилась очень мрачной и темной. Репер нарисовал, как пенсионерка Тамара Просвирина несет гуманоида на руках. Но лицо женщины перекошено злобной гримасой, а Алешенька как-будто пытается подать кому-то знак. История «кыштымского карлика» или «Алешеньки» до сих пор будоражит умы исследователей и уфологов. По легенде, в 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионеркой Таморой Просвириной было найдено существо около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли. Для обсуждения деталей в деле о гуманоиде собирались целые конференции, высказывались самые смелые теории. О появлении гуманоида в Челябинской области рассказывали по всему миру. Сегодня в его честь ставятся спектакли, рисуются комиксы с его участием.