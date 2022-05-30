Рэпер нарисовал картину с кыштымским инопланетянином Алешенькой Фото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным

Российский рэпер Алексей Спиридонов, известный под псевдонимом «Луперкаль», а ныне «Horus», вспомнил о кыштымском гуманоиде Алешеньке. В одной из социальных сетей репер опубликовал картину с инопланетянином.

«Ты помнишь, Алеша, дороги Кыштымщины», — так подписал свою работу репер. При этом картина получилась очень мрачной и темной.

Репер нарисовал, как пенсионерка Тамара Просвирина несет гуманоида на руках. Но лицо женщины перекошено злобной гримасой, а Алешенька как-будто пытается подать кому-то знак.

История «кыштымского карлика» или «Алешеньки» до сих пор будоражит умы исследователей и уфологов. По легенде, в 1990-х годах в поселке Каолиновый под Кыштымом пенсионеркой Таморой Просвириной было найдено существо около 30 см в длину, сероватого цвета, без первичных половых признаков и пупка. Затем, по ее словам, существо погибло, а останки его украли.

Для обсуждения деталей в деле о гуманоиде собирались целые конференции, высказывались самые смелые теории. О появлении гуманоида в Челябинской области рассказывали по всему миру. Сегодня в его честь ставятся спектакли, рисуются комиксы с его участием.

Скрин: Луперкаль в социальных сетях