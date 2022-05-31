Отец Макгрегора резко ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине

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Отец Конора Макгрегора заступился за спортсмена после высказываний Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует произносить имя известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Такое заявление сделал отец бывшего чемпиона UFC Тони Макгрегор в ответ на неодобрительные высказываниям украинского лидера по поводу совместного фото спортсмена с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Макгрегор старший в соцсети. Резкое высказывание отца известного бойца стало ответом на заявление Владимира Зеленского, сообщившего о своем разочаровании в спортсмене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с ирландскими политиками заявил, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора. Причиной этому послужило увиденное им совместное фото ирландского спортсмена с российским лидером Владимиром Путиным, передают «Аргументы недели».

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует произносить имя известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Такое заявление сделал отец бывшего чемпиона UFC Тони Макгрегор в ответ на неодобрительные высказываниям украинского лидера по поводу совместного фото спортсмена с президентом РФ Владимиром Путиным. «Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Макгрегор старший в соцсети. Резкое высказывание отца известного бойца стало ответом на заявление Владимира Зеленского, сообщившего о своем разочаровании в спортсмене. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с ирландскими политиками заявил, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора. Причиной этому послужило увиденное им совместное фото ирландского спортсмена с российским лидером Владимиром Путиным, передают «Аргументы недели».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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