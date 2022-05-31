Отец Макгрегора резко ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине

Отец Конора Макгрегора заступился за спортсмена после высказываний Зеленскогофото: соцсети Конора Макгрегора
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует произносить имя известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Такое заявление сделал отец бывшего чемпиона UFC Тони Макгрегор в ответ на неодобрительные высказываниям украинского лидера по поводу совместного фото спортсмена с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Макгрегор старший в соцсети. Резкое высказывание отца известного бойца стало ответом на заявление Владимира Зеленского, сообщившего о своем разочаровании в спортсмене.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с ирландскими политиками заявил, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора. Причиной этому послужило увиденное им совместное фото ирландского спортсмена с российским лидером Владимиром Путиным, передают «Аргументы недели».
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует произносить имя известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Такое заявление сделал отец бывшего чемпиона UFC Тони Макгрегор в ответ на неодобрительные высказываниям украинского лидера по поводу совместного фото спортсмена с президентом РФ Владимиром Путиным. «Зеленский, сражайся и держи имя моего сына подальше от своего поганого рта», — написал Макгрегор старший в соцсети. Резкое высказывание отца известного бойца стало ответом на заявление Владимира Зеленского, сообщившего о своем разочаровании в спортсмене. Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с ирландскими политиками заявил, что перестал быть фанатом Конора Макгрегора. Причиной этому послужило увиденное им совместное фото ирландского спортсмена с российским лидером Владимиром Путиным, передают «Аргументы недели».