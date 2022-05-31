Древний город Аркаим продолжает волновать ученых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые заповедника «Аркаим» из Челябинской области выступили научными консультантами съемки мультфильма об этой местности. За шесть минут зрителям расскажут историю Аркаимской долины — от палеозоя до современности, сообщили URA.RU в некоммерческой организации (НКО) «Ассоциация развития туризма».

«Проект раскроет Аркаим как поселение бронзы и заповедник вокруг археологического памятника. Ведь Аркаимская долина — это территория, включающая более сотни поселений, стоянок, могильников и святилищ различных эпох», — рассказал URA.RU директор НКО Сергей Мишин.

Это второй мультфильм об Аркаиме, созданный творческой командой. Он появится благодаря полученному губернаторскому гранту Фонда поддержки гражданских инициатив. Работу представят 21 июня на Карнавале современного искусства в Аркаиме. Главным героем мультфильма станет археолог Геннадий Зданович. Голосом участника ВИА «Ариэль», заслуженного артиста России Бориса Каплуна он расскажет, как люди жили на территории аркаимской «страны городов» на протяжении десятков тысяч лет.

«Повествование сделали легким, с юмором, переплавив сложные научные конструкции в интересный сюжет. Главным стало рассказать так, чтобы понял даже ребенок», — пояснила продюсер мультфильма Александр Пигалова.

В составе творческой группы также режиссер-мультипликатор Вячеслав Алексеенко, сценарист Александра Петрова, композитор Алексей Воронов и сотрудники заповедника «Аркаим» в качестве научных консультантов.

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. За это время стране потребуется привлечь в научную сферу талантливую молодежь. Для этого гражданам необходимо показать перспективы научной деятельности, а разработчиков подключить к решению важных задач, стоящих перед обществом и экономикой.

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