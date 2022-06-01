Полпред Якушев обозначил ключевую угрозу безопасности России. «Максимум внимания»

01 июня 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев призвал сосредоточить силы на борьбе с оборотом наркотиков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Одной из главных угроз национальной безопасности РФ сегодня является незаконный оборот наркотиков. Об этом на совещании с правоохранителями заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Незаконный оборот наркотиков относится к числу ключевых угроз национальной безопасности России. Борьба с наркопреступностью требует активизации всех средств и возможностей, эффективного межведомственного взаимодействия. Необходимо сосредоточить максимум внимания на решении этих задач», — заявил Якушев на встрече. В заседании также принял участие замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Полпред признал, что обстановка в этой сфере остается достаточно тяжелой. Главным образом усложняет работу правоохранителей появление крипто-технологий: финансовые структуры наркобизнеса все чаще переводятся в эту сферу. Это, отметил Якушев в своем докладе, осложняет пресечение таких преступлений. По данным полпредства, в 2021 году по всему УрФО было выявлено более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Подавляющая их часть, около 80%, являются тяжкими и особо тяжкими. Силовиками из оборота было изъято 1,5 тонны наркотических веществ. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Одной из главных угроз национальной безопасности РФ сегодня является незаконный оборот наркотиков. Об этом на совещании с правоохранителями заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Незаконный оборот наркотиков относится к числу ключевых угроз национальной безопасности России. Борьба с наркопреступностью требует активизации всех средств и возможностей, эффективного межведомственного взаимодействия. Необходимо сосредоточить максимум внимания на решении этих задач», — заявил Якушев на встрече. В заседании также принял участие замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев. Полпред признал, что обстановка в этой сфере остается достаточно тяжелой. Главным образом усложняет работу правоохранителей появление крипто-технологий: финансовые структуры наркобизнеса все чаще переводятся в эту сферу. Это, отметил Якушев в своем докладе, осложняет пресечение таких преступлений. По данным полпредства, в 2021 году по всему УрФО было выявлено более 20 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Подавляющая их часть, около 80%, являются тяжкими и особо тяжкими. Силовиками из оборота было изъято 1,5 тонны наркотических веществ.