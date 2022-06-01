У сына Владимира Плотникова появилась небольшая строительно-дорожная фирма Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сын депутата Пермской гордумы Владимира Плотникова, который считается теневым мэром Перми, Владимир Плотников-младший получил 51% долей в ООО «Строительное управление №9». Еще 49% принадлежит предпринимательнице Олесе Коваленко. Компания занимается ремонтом небольших участков дорог в Пермском крае.

«Владимир Плотников-младший увеличил свою долю в ООО до 51%, а Коваленко снизила свою до 49%. С 20 мая вместо возглавлявшего компанию с июля 2018-го Артема Слободкова эту должность занимает Степан Карандашов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Основной профиль СУ №9 — деятельность автомобильного грузового транспорта. Но компания также вправе заниматься строительством зданий, мостов, дорог (в том числе, железных), тоннелей и метро. Компания является участником торгов по ремонту и содержанию дорог в муниципалитетах края. По данным СБИС, в 2016—2020 годах «Строительное управление №9» участвовало в 35 торгах и выиграло девять из них на сумму 198,6 млн рублей. Это ремонт и содержание дорог в Уинском, Пермском, Октябрьском районах и ряд других объектов. Прибыль компании в 2021 году составила 15,8 млн рублей.