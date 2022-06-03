В Каменске-Уральском вагон с грузом сошел с рельс. Фото, видео

04 июня 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Вагон сошел с рельс возле поселка Северный в Каменске-Уральском Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) вагон с грузом сошел с рельс железной дороги. Об этом сообщает очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел третьего июня. Очевидцы сообщили, что это произошло на переезде возле поселка Северный (Шанхай), пострадавших нет. На кадрах видно, заключительный вагон поезда сошел с рельс, но при этом не перевернулся. В РЖД сообщили, что прокомментируют журналистам URA.RU позднее. Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге грузовой поезд сошел с рельс возле станции Сортировочная. Также URA.RU сообщало, что работники РЖД за день починили ж/д пути после аварии, при которой с рельс сошло семь вагонов с щебнем. Вагон сошел с рельс в Каменске-Уральском Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Вагон чудом не перевернулся Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вагон с грузом сошел с рельс железной дороги. Об этом сообщает очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел третьего июня. Очевидцы сообщили, что это произошло на переезде возле поселка Северный (Шанхай), пострадавших нет. На кадрах видно, заключительный вагон поезда сошел с рельс, но при этом не перевернулся. В РЖД сообщили, что прокомментируют журналистам URA.RU позднее. Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге грузовой поезд сошел с рельс возле станции Сортировочная. Также URA.RU сообщало, что работники РЖД за день починили ж/д пути после аварии, при которой с рельс сошло семь вагонов с щебнем.