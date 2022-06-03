03 июня 2022

В Каменске-Уральском вагон с грузом сошел с рельс. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, вокзал, поезд, рельсы, вагон, поезда пассажиры, ржд, пассажиры, жд билеты, жд вокзал, жд пути, вагон поезда, пассажиры поезда, вокзал тюмень
Вагон сошел с рельс возле поселка Северный в Каменске-Уральском Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) вагон с грузом сошел с рельс железной дороги. Об этом сообщает очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел третьего июня. Очевидцы сообщили, что это произошло на переезде возле поселка Северный (Шанхай), пострадавших нет. На кадрах видно, заключительный вагон поезда сошел с рельс, но при этом не перевернулся. В РЖД сообщили, что прокомментируют журналистам URA.RU позднее.

Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге грузовой поезд сошел с рельс возле станции Сортировочная. Также URA.RU сообщало, что работники РЖД за день починили ж/д пути после аварии, при которой с рельс сошло семь вагонов с щебнем.

Вагон сошел с рельс в Каменске-Уральском
Фото:
Вагон чудом не перевернулся
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) вагон с грузом сошел с рельс железной дороги. Об этом сообщает очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел третьего июня. Очевидцы сообщили, что это произошло на переезде возле поселка Северный (Шанхай), пострадавших нет. На кадрах видно, заключительный вагон поезда сошел с рельс, но при этом не перевернулся. В РЖД сообщили, что прокомментируют журналистам URA.RU позднее. Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге грузовой поезд сошел с рельс возле станции Сортировочная. Также URA.RU сообщало, что работники РЖД за день починили ж/д пути после аварии, при которой с рельс сошло семь вагонов с щебнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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