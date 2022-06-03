В Каменске-Уральском (Свердловская область) вагон с грузом сошел с рельс железной дороги. Об этом сообщает очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел третьего июня. Очевидцы сообщили, что это произошло на переезде возле поселка Северный (Шанхай), пострадавших нет. На кадрах видно, заключительный вагон поезда сошел с рельс, но при этом не перевернулся. В РЖД сообщили, что прокомментируют журналистам URA.RU позднее.
Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге грузовой поезд сошел с рельс возле станции Сортировочная. Также URA.RU сообщало, что работники РЖД за день починили ж/д пути после аварии, при которой с рельс сошло семь вагонов с щебнем.
Вагон сошел с рельс в Каменске-Уральском
Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»
Вагон чудом не перевернулся
Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»
В Каменске-Уральском (Свердловская область) вагон с грузом сошел с рельс железной дороги. Об этом сообщает очевидцы сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел третьего июня. Очевидцы сообщили, что это произошло на переезде возле поселка Северный (Шанхай), пострадавших нет. На кадрах видно, заключительный вагон поезда сошел с рельс, но при этом не перевернулся. В РЖД сообщили, что прокомментируют журналистам URA.RU позднее. Ранее агентство рассказывало, что в Екатеринбурге грузовой поезд сошел с рельс возле станции Сортировочная. Также URA.RU сообщало, что работники РЖД за день починили ж/д пути после аварии, при которой с рельс сошло семь вагонов с щебнем.