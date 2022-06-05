05 июня 2022
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Из аэропорта Челябинска эвакуировали пассажиров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск
Точную причину эвакуации в авиапредприятии не назвали Фото:

Утром 6 июня из аэропорта Челябинска эвакуировали всех пассажиров и задержали рейсы. В пресс-службе авиапредприятия URA.RU точную причину случившегося назвать не смогли.

«Диспетчерский пункт сообщает, что терминалы эвакуированы по техническим причинам. Объявлена задержка на час», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало URA.RU, 27 апреля из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал после массовой рассылки о минировании. После проверки воздушная гавань заработала в штатном режиме.

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Утром 6 июня из аэропорта Челябинска эвакуировали всех пассажиров и задержали рейсы. В пресс-службе авиапредприятия URA.RU точную причину случившегося назвать не смогли. «Диспетчерский пункт сообщает, что терминалы эвакуированы по техническим причинам. Объявлена задержка на час», — сообщили в пресс-службе. Как ранее сообщало URA.RU, 27 апреля из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал после массовой рассылки о минировании. После проверки воздушная гавань заработала в штатном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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