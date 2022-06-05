Из аэропорта Челябинска эвакуировали пассажиров

Точную причину эвакуации в авиапредприятии не назвали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 6 июня из аэропорта Челябинска эвакуировали всех пассажиров и задержали рейсы. В пресс-службе авиапредприятия URA.RU точную причину случившегося назвать не смогли.

«Диспетчерский пункт сообщает, что терминалы эвакуированы по техническим причинам. Объявлена задержка на час», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало URA.RU, 27 апреля из аэропорта эвакуировали пассажиров и персонал после массовой рассылки о минировании. После проверки воздушная гавань заработала в штатном режиме.