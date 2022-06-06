УрФУ выполнит важное поручение Путина

В Уральском федеральном университете пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в УрФУ.
«8 июня в главном учебном корпусе УрФУ пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Ожидается участие 60 глав вузов с российской стороны и 31 — с киргизской», — сказано в сообщении.
Организаторами выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, Министерство науки и образования Киргизской Республики. Первый форум ректоров университетов России и Киргизии состоялся в марте 2019 года в Бишкеке во время государственного визита президента России Владимира Путина.
В Уральском федеральном университете пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в УрФУ. «8 июня в главном учебном корпусе УрФУ пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Ожидается участие 60 глав вузов с российской стороны и 31 — с киргизской», — сказано в сообщении. Организаторами выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, Министерство науки и образования Киргизской Республики. Первый форум ректоров университетов России и Киргизии состоялся в марте 2019 года в Бишкеке во время государственного визита президента России Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.