УрФУ выполнит важное поручение Путина

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Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, кокшаров виктор
8 июня в УрФУ пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии Фото:

В Уральском федеральном университете пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в УрФУ.

«8 июня в главном учебном корпусе УрФУ пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Ожидается участие 60 глав вузов с российской стороны и 31 — с киргизской», — сказано в сообщении.

Организаторами выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, Министерство науки и образования Киргизской Республики. Первый форум ректоров университетов России и Киргизии состоялся в марте 2019 года в Бишкеке во время государственного визита президента России Владимира Путина.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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В Уральском федеральном университете пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Об этом URA.RU сообщили в УрФУ. «8 июня в главном учебном корпусе УрФУ пройдет II Форум ректоров университетов России и Киргизии. Ожидается участие 60 глав вузов с российской стороны и 31 — с киргизской», — сказано в сообщении. Организаторами выступили: Российский союз ректоров, МГУ, Минобрнауки России, Ассоциация вузов Киргизской республики, УрФУ, Министерство науки и образования Киргизской Республики. Первый форум ректоров университетов России и Киргизии состоялся в марте 2019 года в Бишкеке во время государственного визита президента России Владимира Путина. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков договорились, что следующая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге, но встреча была перенесена из-за пандемии коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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