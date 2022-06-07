К «Сберу» в центре Екатеринбурга приехала скорая и Росгвардия. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция проверяет информацию о возможном правонарушении Фото:

К отделению «Сбера» в центре Екатеринбурга подъехала машина скорой помощи и Росгвардии. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Непонятно, что тут происходит. Скорая уже уехала, осталась одна машина Росгвардии. Дверь в офис банка закрыта, что происходит внутри — не видно», — передает корреспондент с места событий.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сказали, по данному адресу проверяется информация о возможном правонарушении. В управлении Росгвардии по Свердловской области агентству пояснили, что ведомство оказывало содействие сотрудникам полиции в рамках межведомственного взаимодействия.

Фото:

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К отделению «Сбера» в центре Екатеринбурга подъехала машина скорой помощи и Росгвардии. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Непонятно, что тут происходит. Скорая уже уехала, осталась одна машина Росгвардии. Дверь в офис банка закрыта, что происходит внутри — не видно», — передает корреспондент с места событий. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сказали, по данному адресу проверяется информация о возможном правонарушении. В управлении Росгвардии по Свердловской области агентству пояснили, что ведомство оказывало содействие сотрудникам полиции в рамках межведомственного взаимодействия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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