К «Сберу» в центре Екатеринбурга приехала скорая и Росгвардия. Фото, видео

07 июня 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет информацию о возможном правонарушении Фото: читатели URA.RU К отделению «Сбера» в центре Екатеринбурга подъехала машина скорой помощи и Росгвардии. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Непонятно, что тут происходит. Скорая уже уехала, осталась одна машина Росгвардии. Дверь в офис банка закрыта, что происходит внутри — не видно», — передает корреспондент с места событий. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сказали, по данному адресу проверяется информация о возможном правонарушении. В управлении Росгвардии по Свердловской области агентству пояснили, что ведомство оказывало содействие сотрудникам полиции в рамках межведомственного взаимодействия. Фото: читатели URA.RU Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

К отделению «Сбера» в центре Екатеринбурга подъехала машина скорой помощи и Росгвардии. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Непонятно, что тут происходит. Скорая уже уехала, осталась одна машина Росгвардии. Дверь в офис банка закрыта, что происходит внутри — не видно», — передает корреспондент с места событий. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сказали, по данному адресу проверяется информация о возможном правонарушении. В управлении Росгвардии по Свердловской области агентству пояснили, что ведомство оказывало содействие сотрудникам полиции в рамках межведомственного взаимодействия.