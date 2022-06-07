Полиция проверяет информацию о возможном правонарушении
К отделению «Сбера» в центре Екатеринбурга подъехала машина скорой помощи и Росгвардии. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Непонятно, что тут происходит. Скорая уже уехала, осталась одна машина Росгвардии. Дверь в офис банка закрыта, что происходит внутри — не видно», — передает корреспондент с места событий.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там сказали, по данному адресу проверяется информация о возможном правонарушении. В управлении Росгвардии по Свердловской области агентству пояснили, что ведомство оказывало содействие сотрудникам полиции в рамках межведомственного взаимодействия.
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал